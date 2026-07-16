Ne Et Ne Tavuk: Almanya'daki 'Çilekli Döner' Gündem Oldu, Uzun Kuyruklar Oluştu

Park yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni ürün, geleneksel döner kebabın baharatlı tadını taze çileğin aromasıyla birleştiriyor. Menüde tavuk, dana eti veya vejetaryen alternatifler yer alırken, dönerin içerisine çilek dilimleri, taze salata ve işletmenin kendi üretimi olan özel sos ekleniyor. Parkın sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtımlarda, parlak kırmızı renkteki özel pidede sunulan dönerin ev yapımı çilek soslarıyla zenginleştirildiği ifade ediliyor. Brandenburg eyaletinin Elstal kasabasındaki restoranda ilk kez 5 Nisan'da satışa sunulan bu ürün, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.