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Ne Et Ne Tavuk: Almanya'daki 'Çilekli Döner' Gündem Oldu, Uzun Kuyruklar Oluştu

Ne Et Ne Tavuk: Almanya'daki 'Çilekli Döner' Gündem Oldu, Uzun Kuyruklar Oluştu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 17:38
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Almanya'nın başkenti Berlin'in batısında yer alan Karl's Erlebnis-Dorf adlı tema parkında geliştirilen çilekli döner, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kendisini bir deneyim köyü olarak tanımlayan eğlence parkında satışa sunulan yeni ürün, kapısında uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılarak yeni bir gastronomi trendine dönüşen bu ürünü geliştiren şirket, çilekli döneri Türkiye kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı diğer Alman kentlerine de taşımayı hedefliyor.

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Kaynak: https://www.the-berliner.com/english-...
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Klasik döner lezzeti ile taze çilek aromasının bir araya gelmesiyle sıra dışı bir menü ortaya çıktı.

Klasik döner lezzeti ile taze çilek aromasının bir araya gelmesiyle sıra dışı bir menü ortaya çıktı.

Park yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni ürün, geleneksel döner kebabın baharatlı tadını taze çileğin aromasıyla birleştiriyor. Menüde tavuk, dana eti veya vejetaryen alternatifler yer alırken, dönerin içerisine çilek dilimleri, taze salata ve işletmenin kendi üretimi olan özel sos ekleniyor. Parkın sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtımlarda, parlak kırmızı renkteki özel pidede sunulan dönerin ev yapımı çilek soslarıyla zenginleştirildiği ifade ediliyor. Brandenburg eyaletinin Elstal kasabasındaki restoranda ilk kez 5 Nisan'da satışa sunulan bu ürün, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Çilek temalı eğlence parkı sıra dışı gıda konseptlerini farklı şehirlere de ulaştırmayı planlıyor.

Çilek temalı eğlence parkı sıra dışı gıda konseptlerini farklı şehirlere de ulaştırmayı planlıyor.

Çilekli döner, aslen bir çilek çiftliği olarak kurulan ve zamanla büyüyen tema parkının sunduğu tek ilginç ürün olarak kalmıyor. Tesis bünyesinde çilekli hamburgerlerin yanı sıra çilekli hardal, çilekli sabun ve çilekli kahve gibi çok sayıda farklı alternatif de tüketicilerle buluşuyor. Şirket yetkilileri, yoğun ilgi gören bu yeni lezzeti yakında Türkiye kökenli vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği Ruhr Bölgesi'ndeki Oberhausen kentinde açılacak yeni şubede de satışa sunacaklarını belirtiyor.

Almanya genelinde döner kebabın farklı malzemelerle sunulduğu alternatif tarifler dikkat çekiyor.

Almanya genelinde döner kebabın farklı malzemelerle sunulduğu alternatif tarifler dikkat çekiyor.

Çilekli döner, Almanya pazarında tüketicilere sunulan ilk sıra dışı döner alternatifi olarak görülmüyor. Başkent Berlin'de uzun süredir mantar ve trüf aromalı döner çeşitleri sunan restoranlar bulunurken, ülkenin güney kesimindeki Karlsruhe kentinde ise ahtapotlu döner seçenekleri menülerde kendilerine yer buluyor. Bu durum, ülkedeki döner kültürünün sürekli olarak yeni ve deneysel tatlarla zenginleştiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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