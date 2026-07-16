Ne Et Ne Tavuk: Almanya'daki 'Çilekli Döner' Gündem Oldu, Uzun Kuyruklar Oluştu
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Kaynak: https://www.the-berliner.com/english-...
Almanya'nın başkenti Berlin'in batısında yer alan Karl's Erlebnis-Dorf adlı tema parkında geliştirilen çilekli döner, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kendisini bir deneyim köyü olarak tanımlayan eğlence parkında satışa sunulan yeni ürün, kapısında uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılarak yeni bir gastronomi trendine dönüşen bu ürünü geliştiren şirket, çilekli döneri Türkiye kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı diğer Alman kentlerine de taşımayı hedefliyor.
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Klasik döner lezzeti ile taze çilek aromasının bir araya gelmesiyle sıra dışı bir menü ortaya çıktı.
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Çilek temalı eğlence parkı sıra dışı gıda konseptlerini farklı şehirlere de ulaştırmayı planlıyor.
Almanya genelinde döner kebabın farklı malzemelerle sunulduğu alternatif tarifler dikkat çekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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