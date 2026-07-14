Türkiye'nin En Uzun Mahallesine Turistler Akın Ediyor: "Müzeyyen Senar da Burada Doğdu"
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde konumlanan kırsal Hilmiye Mahallesi, 5,2 kilometrelik uzun yerleşim hattıyla Türkiye'nin en uzun kırsal yerleşim yeri unvanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İlçe merkezine 17, kent merkezine ise yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunan bu özgün coğrafya, yola paralel uzanan yapısı sayesinde bölge turizmine ve ulaşım ağlarına stratejik düzeyde katkılar sunmayı sürdürüyor.
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Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında göç eden ailelerin kurduğu mahalle köklü bir geçmiş barındırıyor
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Bölgedeki doğal mağaralar ve şifalı kaplıcalar turizm hareketliliğini en üst seviyeye çıkarıyor
Verimli topraklarda yetiştirilen aromatik meyveler yerel halkın en önemli ekonomik gelirini oluşturuyor
Türk sanat müziğinin efsanevi sesi Müzeyyen Senar'ın bu mahallede dünyaya geldiği ifade ediliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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