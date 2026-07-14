Türkiye'nin En Uzun Mahallesine Turistler Akın Ediyor: "Müzeyyen Senar da Burada Doğdu"

Mahallenin kültürel hafızasını ve tarihini zenginleştiren en önemli iddialardan birini ise Cumhuriyetin Divası olarak kabul edilen ünlü sanatçı Müzeyyen Senar oluşturuyor. Sanatçının çocukluk yıllarında bu köyde 'Zeliha Eren' adıyla dünyaya gözlerini açtığı ve daha sonra ailesi tarafından Bursa'nın Keles ilçesindeki bir aileye evlatlık verildiği belirtiliyor. Muhtar Orhan, ünlü sanatçının sonraki yıllarda bölgeyi bizzat ziyaret ederek doğduğu topraklara karşı duyduğu derin özlemi ve burukluğu yerel halkla paylaştığını aktardı.