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Türkiye'nin En Uzun Mahallesine Turistler Akın Ediyor: "Müzeyyen Senar da Burada Doğdu"

Türkiye'nin En Uzun Mahallesine Turistler Akın Ediyor: "Müzeyyen Senar da Burada Doğdu"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 17:56
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde konumlanan kırsal Hilmiye Mahallesi, 5,2 kilometrelik uzun yerleşim hattıyla Türkiye'nin en uzun kırsal yerleşim yeri unvanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İlçe merkezine 17, kent merkezine ise yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunan bu özgün coğrafya, yola paralel uzanan yapısı sayesinde bölge turizmine ve ulaşım ağlarına stratejik düzeyde katkılar sunmayı sürdürüyor.

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Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında göç eden ailelerin kurduğu mahalle köklü bir geçmiş barındırıyor

Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında göç eden ailelerin kurduğu mahalle köklü bir geçmiş barındırıyor

Tarihi arşivlerde yer alan kayıtlara göre bu yerleşim yeri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sebebiyle Gürcistan'ın Batum ve Acara bölgelerinden Anadolu'ya göç eden Kafkas kökenli aileler tarafından imar edildi. Adını kurucularından olan Hilmi Efendi'den alan mahallede, günümüzde kış aylarında yaklaşık 450 yerleşik vatandaş yaşamını sürdürürken, yaz döneminde bu sayı gurbetçilerin ve doğaseverlerin gelişiyle birlikte 1000 seviyesine kadar ulaşıyor.

Bölgedeki doğal mağaralar ve şifalı kaplıcalar turizm hareketliliğini en üst seviyeye çıkarıyor

Bölgedeki doğal mağaralar ve şifalı kaplıcalar turizm hareketliliğini en üst seviyeye çıkarıyor

Türkiye'nin önemli şifa merkezleri arasında gösterilen Oylat Kaplıcaları ve yaklaşık 3 milyon yıllık bir oluşum geçmişine sahip olan Oylat Mağarası geçiş güzergahında yer alan mahalle, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayarak bölge ekonomisine can suyu veriyor. Mahalle muhtarı Osman Nuri Orhan, köy sınırları içinde faaliyet gösteren yerel işletmelerin, dinlenme tesislerinin ve yakın zamanda hayata geçirilen at çiftliğinin bölgedeki turizm potansiyelini zirveye taşıdığını ifade etti.

Verimli topraklarda yetiştirilen aromatik meyveler yerel halkın en önemli ekonomik gelirini oluşturuyor

Verimli topraklarda yetiştirilen aromatik meyveler yerel halkın en önemli ekonomik gelirini oluşturuyor

Mahalle sakinleri geleneksel ormancılık faaliyetlerinin yanı sıra son yıllarda ahududu, aronya ve frenk üzümü gibi yüksek pazar değeri sunan aromatik meyve üretimiyle geçimini sağlıyor. İnegöl'de sanayi tesisi bulunan birçok iş insanının da maddi ve manevi destek verdiği yerel halk, devlet bütçesine herhangi bir yük getirmeden kendi kurdukları sürdürülebilir sistem sayesinde refah içinde yaşamayı başarıyor.

Türk sanat müziğinin efsanevi sesi Müzeyyen Senar'ın bu mahallede dünyaya geldiği ifade ediliyor

Türk sanat müziğinin efsanevi sesi Müzeyyen Senar'ın bu mahallede dünyaya geldiği ifade ediliyor

Mahallenin kültürel hafızasını ve tarihini zenginleştiren en önemli iddialardan birini ise Cumhuriyetin Divası olarak kabul edilen ünlü sanatçı Müzeyyen Senar oluşturuyor. Sanatçının çocukluk yıllarında bu köyde 'Zeliha Eren' adıyla dünyaya gözlerini açtığı ve daha sonra ailesi tarafından Bursa'nın Keles ilçesindeki bir aileye evlatlık verildiği belirtiliyor. Muhtar Orhan, ünlü sanatçının sonraki yıllarda bölgeyi bizzat ziyaret ederek doğduğu topraklara karşı duyduğu derin özlemi ve burukluğu yerel halkla paylaştığını aktardı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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