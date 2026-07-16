Yıllardır Denizin Dibinde Sessizce Bekiyor: 24 Bin Yıl Boyunca Zehir Bırakacak
1989 yılında Norveç açıklarında batan Sovyet nükleer denizaltısı Komsomolets, aradan geçen 36 yıllık süreye rağmen çevre için ciddi bir tehdit oluşturmayı koruyor. Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan resmi rapora göre, batık reaktörden zaman zaman radyoaktif madde sızıntısı yaşandığı tespit edildi. Uzmanlar, mevcut radyasyon seviyelerinin deniz ekosistemi üzerinde anlık bir tehlike yaratmadığını belirtirken, zamanla bu riskin çok daha kritik boyutlara ulaşabileceği uyarısını yapıyor. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistleri ise okyanus tabanındaki bu enkazı her an patlamaya hazır bir saatli bomba şeklinde nitelendiriyor.
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Gelişmiş askeri teknolojiyle üretilen nükleer denizaltı büyük bir yangın sonucunda okyanusun derinliklerine gömüldü.
Geçmiş yıllarda uygulanan geçici koruyucu mühürleme işlemlerinin kullanım ömrü artık son buluyor.
Okyanus tabanında yatan nükleer enkaz binlerce yıl boyunca çevreye zarar verme potansiyeli taşıyor.
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