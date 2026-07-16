Yıllardır Denizin Dibinde Sessizce Bekiyor: 24 Bin Yıl Boyunca Zehir Bırakacak

1989 yılında Norveç açıklarında batan Sovyet nükleer denizaltısı Komsomolets, aradan geçen 36 yıllık süreye rağmen çevre için ciddi bir tehdit oluşturmayı koruyor. Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan resmi rapora göre, batık reaktörden zaman zaman radyoaktif madde sızıntısı yaşandığı tespit edildi. Uzmanlar, mevcut radyasyon seviyelerinin deniz ekosistemi üzerinde anlık bir tehlike yaratmadığını belirtirken, zamanla bu riskin çok daha kritik boyutlara ulaşabileceği uyarısını yapıyor. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistleri ise okyanus tabanındaki bu enkazı her an patlamaya hazır bir saatli bomba şeklinde nitelendiriyor.

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