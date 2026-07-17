Okyanusun Dibinde Tam 50 Bin Yıl Yetecek Rezerv Keşfedildi: İnsanlığı Kurtarabilir
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Kaynak: https://www.newswise.com/doescience/t...
Temiz enerji teknolojilerine yönelik küresel talep artarken, lityum, magnezyum ve nadir toprak elementleri gibi kritik minerallere erişim de stratejik önem kazanmaya devam ediyor. ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, deniz suyundan bu minerallerin yüksek verimle ayrıştırılmasını sağlayabilecek bir teknolojiyi gündeme taşıdı. Araştırmacılar, dünya okyanuslarındaki suyun yalnızca yüzde 0,1'inde bulunan minerallerin, insanlığın yaklaşık 50 bin yıllık ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğunu ifade ediyor.
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Araştırma, okyanusların stratejik mineral kaynağı olabileceğine işaret ediyor.
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En büyük zorluk, minerallerin deniz suyundaki düşük yoğunluğu olarak öne çıkıyor.
Geliştirilen yeni sistem, magnezyum üretiminde yüksek kapasite vadediyor.
Üretim sürecindeki yan ürünler de ekonomiye kazandırılmak isteniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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