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Okyanusun Dibinde Tam 50 Bin Yıl Yetecek Rezerv Keşfedildi: İnsanlığı Kurtarabilir

Okyanusun Dibinde Tam 50 Bin Yıl Yetecek Rezerv Keşfedildi: İnsanlığı Kurtarabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 17:44
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Temiz enerji teknolojilerine yönelik küresel talep artarken, lityum, magnezyum ve nadir toprak elementleri gibi kritik minerallere erişim de stratejik önem kazanmaya devam ediyor. ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, deniz suyundan bu minerallerin yüksek verimle ayrıştırılmasını sağlayabilecek bir teknolojiyi gündeme taşıdı. Araştırmacılar, dünya okyanuslarındaki suyun yalnızca yüzde 0,1'inde bulunan minerallerin, insanlığın yaklaşık 50 bin yıllık ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğunu ifade ediyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.newswise.com/doescience/t...
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Araştırma, okyanusların stratejik mineral kaynağı olabileceğine işaret ediyor.

Araştırma, okyanusların stratejik mineral kaynağı olabileceğine işaret ediyor.

Çalışma, ABD Enerji Bakanlığı'nın desteğiyle Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı'nda (PNNL) yürütülüyor. Araştırmanın temel hedefi, deniz suyunda bulunan lityum, magnezyum ve diğer kritik mineralleri ticari ölçekte geri kazanabilecek sistemler geliştirmek. Bilim insanları, deniz suyunun dünyanın farklı bölgelerinde benzer kimyasal özellikler göstermesinin, geliştirilen teknolojilerin küresel ölçekte uygulanmasını kolaylaştıracağını belirtiyor.

En büyük zorluk, minerallerin deniz suyundaki düşük yoğunluğu olarak öne çıkıyor.

En büyük zorluk, minerallerin deniz suyundaki düşük yoğunluğu olarak öne çıkıyor.

Araştırmacılar, magnezyumun deniz suyunda yüksek miktarda bulunduğunu ancak lityum, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin çok düşük konsantrasyonlarda yer aldığını aktarıyor. Bu durum, söz konusu minerallerin ekonomik ve verimli şekilde ayrıştırılmasını zorlaştırıyor.

Yaklaşık 2,3 milyon litre su alan olimpik bir yüzme havuzunda yaklaşık 2 bin 980 kilogram magnezyum bulunurken, lityum miktarı yalnızca 420 gram seviyesinde kalıyor. Nikel miktarı ise gramın çok altında ölçülüyor.

Geliştirilen yeni sistem, magnezyum üretiminde yüksek kapasite vadediyor.

Geliştirilen yeni sistem, magnezyum üretiminde yüksek kapasite vadediyor.

Bilim insanları, düşük yoğunluk sorununu aşmak amacıyla 'paralel akışlı reaktör' adı verilen bir sistem geliştirdi. Bu yöntemde deniz suyu, sodyum hidroksitle sürekli reaksiyona sokularak yüksek saflıkta magnezyum hidroksit elde ediliyor.

Araştırma ekibi, sistemin mevcut deniz suyu arıtma tesislerine entegre edilebileceğini belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre California'daki Carlsbad Arıtma Tesisi'ne kurulacak tam kapasiteli bir sistemin günde yaklaşık 524 bin kilogram magnezyum hidroksit üretebileceği öngörülüyor. Bu üretim miktarı, ABD'nin mevcut günlük tüketiminin üç katından fazla bir seviyeye karşılık geliyor.

Üretim sürecindeki yan ürünler de ekonomiye kazandırılmak isteniyor.

Üretim sürecindeki yan ürünler de ekonomiye kazandırılmak isteniyor.

Araştırmada yalnızca mineral üretimine değil, süreç sonunda ortaya çıkan yan ürünlerin değerlendirilmesine de odaklanılıyor. Magnezyum ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan yoğun tuzlu su, özel elektrokimyasal işlemlerle asidik ve bazik kimyasallara dönüştürülüyor. Laboratuvar testleri, bu yöntemle elde edilen asidin endüstriyel nikel üretiminde kullanılan ticari hidroklorik aside kıyasla yüzde 37 daha yüksek verim sağladığını gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca kalan yan ürünlerin akuakültür ve deniz yosunu yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini değerlendiriyor. Bazı deniz yosunu türlerinin, çevrelerindeki suda bulunan kritik mineralleri bir milyon kata kadar daha yoğun şekilde bünyesinde toplayabildiği belirtiliyor. Bu özelliğin gelecekte geliştirilecek sistemlere katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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