Okyanusun Dibinde Tam 50 Bin Yıl Yetecek Rezerv Keşfedildi: İnsanlığı Kurtarabilir

Araştırmada yalnızca mineral üretimine değil, süreç sonunda ortaya çıkan yan ürünlerin değerlendirilmesine de odaklanılıyor. Magnezyum ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan yoğun tuzlu su, özel elektrokimyasal işlemlerle asidik ve bazik kimyasallara dönüştürülüyor. Laboratuvar testleri, bu yöntemle elde edilen asidin endüstriyel nikel üretiminde kullanılan ticari hidroklorik aside kıyasla yüzde 37 daha yüksek verim sağladığını gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca kalan yan ürünlerin akuakültür ve deniz yosunu yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini değerlendiriyor. Bazı deniz yosunu türlerinin, çevrelerindeki suda bulunan kritik mineralleri bir milyon kata kadar daha yoğun şekilde bünyesinde toplayabildiği belirtiliyor. Bu özelliğin gelecekte geliştirilecek sistemlere katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.