Anadolu'nun Gerçek Kolası Olarak Biliniyor: Kökü Fırat Nehri'nden Geliyor

Sıcak iklim şartlarının hakim olduğu bölgede, büyük bakır kazanlarda hazırlanan şerbetler sokak satıcıları vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılıyor. İlk kez deneyimleyenler için hafif acımsı ve tatlımsı bir aroma barındıran içecek, yöresel tercihlere göre tarçın, karanfil veya limon gibi ek malzemelerle de çeşitlendirilebiliyor. Ürün, hem yerel halk hem de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından kültürel bir miras olarak ilgi görüyor.