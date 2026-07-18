Anadolu'nun Gerçek Kolası Olarak Biliniyor: Kökü Fırat Nehri'nden Geliyor
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen meyan şerbeti, kavurucu yaz aylarında bölge halkının en önemli serinleme kaynakları arasında yer alıyor. Kamuoyunda doğal bir alternatif olarak kabul gören bu geleneksel içecek, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman başta olmak üzere pek çok çevre ilde yoğun şekilde tüketiliyor.
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İçeceğin Ana Hammaddesi Fırat Nehri Çevresindeki Verimli Topraklarda Yetişiyor
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Sokak Satıcıları Tarafından Sunulan İçecek Bölgenin Kültürel Kimliğini Yansıtıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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