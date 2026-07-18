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Anadolu'nun Gerçek Kolası Olarak Biliniyor: Kökü Fırat Nehri'nden Geliyor

Anadolu'nun Gerçek Kolası Olarak Biliniyor: Kökü Fırat Nehri'nden Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 17:37
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen meyan şerbeti, kavurucu yaz aylarında bölge halkının en önemli serinleme kaynakları arasında yer alıyor. Kamuoyunda doğal bir alternatif olarak kabul gören bu geleneksel içecek, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman başta olmak üzere pek çok çevre ilde yoğun şekilde tüketiliyor.

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İçeceğin Ana Hammaddesi Fırat Nehri Çevresindeki Verimli Topraklarda Yetişiyor

İçeceğin Ana Hammaddesi Fırat Nehri Çevresindeki Verimli Topraklarda Yetişiyor

Meyan şerbetinin üretim süreci, baklagiller familyasına ait çok yıllık meyan bitkisinin köklerinin hasat edilmesiyle başlıyor. Fırat Havzası boyunca kendiliğinden yetişen bu bitki kökleri, toplandıktan sonra kurutulma işlemine tabi tutuluyor. Kuruyan köklerin özel tekniklerle suya bırakılması ve demlenmesi sonucunda, kendine has aromaya sahip olan geleneksel içecek elde ediliyor.

Sokak Satıcıları Tarafından Sunulan İçecek Bölgenin Kültürel Kimliğini Yansıtıyor

Sokak Satıcıları Tarafından Sunulan İçecek Bölgenin Kültürel Kimliğini Yansıtıyor

Sıcak iklim şartlarının hakim olduğu bölgede, büyük bakır kazanlarda hazırlanan şerbetler sokak satıcıları vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılıyor. İlk kez deneyimleyenler için hafif acımsı ve tatlımsı bir aroma barındıran içecek, yöresel tercihlere göre tarçın, karanfil veya limon gibi ek malzemelerle de çeşitlendirilebiliyor. Ürün, hem yerel halk hem de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından kültürel bir miras olarak ilgi görüyor.

Doğal Antioksidan Bileşenler İçeren Ürünün Fazla Tüketilmesi Sağlık Riskleri Barındırıyor

Doğal Antioksidan Bileşenler İçeren Ürünün Fazla Tüketilmesi Sağlık Riskleri Barındırıyor

Tıbbi açıdan zengin antioksidan bileşikler ihtiva eden meyan kökünün, kontrolsüz tüketilmesi halinde birtakım sağlık problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar aşırı tüketimin özellikle yüksek tansiyon hastalarında ciddi yan etkiler meydana getirebileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda, kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin meyan şerbetini düzenli tüketmeden önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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