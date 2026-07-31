Ahbap Soruşturmasında Oyuncu Eda Ece İfade Verdi: Eda Ece Savcılık’tan Gözleri Dolmuş Halde Çıktı

Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Oyuncu Eda Ece ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa ifade veren oyuncu ardından adliyeden ayrıldı.

Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Eda Ece, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncunun gözlerinin dolu olması ‘ifade verirken ağladı mı?’ Yorumlarına neden oldu.

Eda Ece, yaptığı açıklamada, 'İfademi verdim, içeride bildiğim her şeyi anlattım. İnanın ben kimseyi tanımıyorum ve Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadım. Söyleyeceklerimi savcılıkta ifade ettim' ifadelerini kullandı.