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Ahbap Soruşturmasında Oyuncu Eda Ece İfade Verdi: Eda Ece Savcılık’tan Gözleri Dolmuş Halde Çıktı

Ahbap Soruşturmasında Oyuncu Eda Ece İfade Verdi: Eda Ece Savcılık’tan Gözleri Dolmuş Halde Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 14:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye giriş ve çıkışı sırasında üzgün olduğu gözlenen oyuncunun gözlerinin dolu olması dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Oyuncu Eda Ece ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa ifade veren oyuncu ardından adliyeden ayrıldı.

Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Eda Ece, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncunun gözlerinin dolu olması ‘ifade verirken ağladı mı?’ Yorumlarına neden oldu.

Eda Ece, yaptığı açıklamada, 'İfademi verdim, içeride bildiğim her şeyi anlattım. İnanın ben kimseyi tanımıyorum ve Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadım. Söyleyeceklerimi savcılıkta ifade ettim' ifadelerini kullandı.

Eda Ece'nin Savcılık çıkışındaki görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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