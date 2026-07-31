Ahbap Soruşturmasında Oyuncu Eda Ece İfade Verdi: Eda Ece Savcılık’tan Gözleri Dolmuş Halde Çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye giriş ve çıkışı sırasında üzgün olduğu gözlenen oyuncunun gözlerinin dolu olması dikkat çekti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor.
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Eda Ece'nin Savcılık çıkışındaki görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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