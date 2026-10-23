Limon Kabuklarını Sirkeyle Karıştırın: Evde Çok Amaçlı Temizleyiciniz Hazır
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Mutfakta sıkıp attığımız limon kabukları, biraz sabırla evin en kullanışlı temizlik malzemelerinden birine dönüşebiliyor. Kabukları beyaz sirkede birkaç hafta bekletmek, sirkenin keskin kokusunu yumuşatan ve kireçle başa çıkan bir karışım ortaya çıkarıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin tarım ve doğal kaynaklar birimi bu yöntemi cam kapılardan mikrodalgaya kadar pek çok alanda öneriyor, ancak bazı yüzeyler için de net bir uyarı yapıyor.
Kaynak: UC ANR
Sirke kireci, limon kabuğu yağı çözüyor
Cam kapıdan mikrodalgaya kadar pek çok yerde işe yarıyor
Mermer ve granit tezgahlarda kullanılmamalı
Hazırlamak için tek gereken birkaç hafta sabır
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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