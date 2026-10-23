Limon Kabuklarını Sirkeyle Karıştırın: Evde Çok Amaçlı Temizleyiciniz Hazır

Bu temizleyicinin uzak durması gereken yerler de var. Sirkenin ve limonun asitli yapısı mermer, granit ve diğer doğal taş yüzeylerde matlaşmaya, aşınmaya ya da kalıcı izlere yol açabiliyor; taşın üzerindeki koruyucu katmanı da zayıflatabiliyor.

Mutfak tezgahınız doğal taşsa bu karışımı oraya hiç sıkmamak en doğrusu. Diğer yüzeylerde de önce üreticinin bakım önerisine bakıp karışımı görünmeyen küçük bir köşede denemek, sürprizlerin önüne geçiyor. Cilalı ahşap ve hassas kaplamalar da asitten etkilenebilecek yüzeyler arasında.