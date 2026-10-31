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Kışın Çamaşırı Evde Küf Yapmadan Kurutmanın Yolu

Kışın Çamaşırı Evde Küf Yapmadan Kurutmanın Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 12:44
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Kış aylarında çamaşırı dışarıda kurutmak zorlaşınca kurutmalıklar eve taşınıyor. Havalandırması zayıf bir odada kuruyan çamaşır nemi artırıyor, bu da yoğuşmaya, rutubete ve küfe yol açabiliyor. Temizlik uzmanlarının önerileri sorunu büyük ölçüde azaltıyor.

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Çamaşırı iyi sıkın, az kullanılan ve havadar bir odada seyrek asın

Çamaşırı iyi sıkın, az kullanılan ve havadar bir odada seyrek asın

Yıkamada makinenin en yüksek sıkma ayarını seçin ya da yıkamanın ardından bir kez daha sıkma yapın. Program biter bitmez çamaşırları makineden çıkarıp asın.

Temizlik şirketi yöneticisi Nigel Bearman, çamaşırların az kullanılan ve iyi havalanan bir odada kurutulmasını öneriyor. Oturma odası, mutfak ve yatak odası bu iş için uygun değil. Zaten nemli olan banyo da tercih edilmemeli. Çamaşırları üst üste yığmadan, aralarında hava dolaşacak şekilde asmak gerekiyor. Bearman'a göre içeride kurutma 24 saati geçmemeli, yoksa küf ve rutubet kokusu oluşabiliyor.

Kaloriferin üstüne sermeyin, pencere açın ya da nem alma cihazı kullanın

Kaloriferin üstüne sermeyin, pencere açın ya da nem alma cihazı kullanın

Temizlik uzmanı Petya Holevich, çamaşırları kaloriferin üstünde kurutmanın havadaki nemi artırdığını söylüyor. Petek de zarar görüp çatlayabiliyor ya da paslanabiliyor. Bearman'a göre peteğin üstündeki çamaşır ısıyı hapsediyor ve kombinin daha fazla çalışmasına yol açıyor.

Kurutmalığı açık bir pencerenin yanına ya da varsa balkona koymak, vantilatör veya aspiratör çalıştırmak hava akışını artırıyor. Nem alma cihazı da havadaki fazla nemi çekerek küfü ve yoğuşmayı azaltıyor. Cihazla kuruma 3 ila 5 saat sürüyor. Haznedeki suyu her kullanımdan sonra boşaltmayı unutmayın.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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