Kışın Çamaşırı Evde Küf Yapmadan Kurutmanın Yolu
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Kış aylarında çamaşırı dışarıda kurutmak zorlaşınca kurutmalıklar eve taşınıyor. Havalandırması zayıf bir odada kuruyan çamaşır nemi artırıyor, bu da yoğuşmaya, rutubete ve küfe yol açabiliyor. Temizlik uzmanlarının önerileri sorunu büyük ölçüde azaltıyor.
Çamaşırı iyi sıkın, az kullanılan ve havadar bir odada seyrek asın
Kaloriferin üstüne sermeyin, pencere açın ya da nem alma cihazı kullanın
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