Kışın Çamaşırı Evde Küf Yapmadan Kurutmanın Yolu

Yıkamada makinenin en yüksek sıkma ayarını seçin ya da yıkamanın ardından bir kez daha sıkma yapın. Program biter bitmez çamaşırları makineden çıkarıp asın.

Temizlik şirketi yöneticisi Nigel Bearman, çamaşırların az kullanılan ve iyi havalanan bir odada kurutulmasını öneriyor. Oturma odası, mutfak ve yatak odası bu iş için uygun değil. Zaten nemli olan banyo da tercih edilmemeli. Çamaşırları üst üste yığmadan, aralarında hava dolaşacak şekilde asmak gerekiyor. Bearman'a göre içeride kurutma 24 saati geçmemeli, yoksa küf ve rutubet kokusu oluşabiliyor.