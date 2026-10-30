Elektrik Faturası Aylardır Yüksekti: Evin Altından Komşuya Uzanan Kabloları Buldular
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ABD'nin Indiana eyaletindeki Evansville kentinde yaşayan Charles Lowe'un elektrik faturası Kasım 2025'ten itibaren aylarca yükseldi. Mart 2026'da ev arkadaşı, Lowe'un mobil evinin altından komşu eve uzanan uzatma kablolarını fark etti. Elektriği çaldığı iddia edilen 50 yaşındaki komşu Tina Milburn tutuklandı.
Kablolar mobil evin altından komşunun evine uzanıyordu
Polis, komşunun elektriği bir lambayı yakmak için kullandığını açıkladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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