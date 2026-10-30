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Elektrik Faturası Aylardır Yüksekti: Evin Altından Komşuya Uzanan Kabloları Buldular

Elektrik Faturası Aylardır Yüksekti: Evin Altından Komşuya Uzanan Kabloları Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 20:19
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ABD'nin Indiana eyaletindeki Evansville kentinde yaşayan Charles Lowe'un elektrik faturası Kasım 2025'ten itibaren aylarca yükseldi. Mart 2026'da ev arkadaşı, Lowe'un mobil evinin altından komşu eve uzanan uzatma kablolarını fark etti. Elektriği çaldığı iddia edilen 50 yaşındaki komşu Tina Milburn tutuklandı.

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Kablolar mobil evin altından komşunun evine uzanıyordu

Kablolar mobil evin altından komşunun evine uzanıyordu

Lowe, kanseri yenmiş ve KOAH ile mücadele eden bir gazi. Elektrik faturası Kasım 2025'te birden yükseldi ve neredeyse beş ay boyunca yüksek gelmeye devam etti. Lowe, her ay binlerce dolar fazladan ödediğini söylüyor.

Bir pazartesi öğleden sonra hastaneden dönen Lowe'a ev arkadaşı bulduklarını gösterdi. Lowe durumu 'Benim karavanımın altından uzatma kabloları çekip kendi karavanlarına götürmüşler' sözleriyle anlattı.

Faturaları ödemekte zorlandığını söyleyen Lowe, komşusu isteseydi belki yardım edebileceğini ama bu faturalarla muhtemelen edemeyeceğini de ekledi.

Polis, komşunun elektriği bir lambayı yakmak için kullandığını açıkladı

Polis, komşunun elektriği bir lambayı yakmak için kullandığını açıkladı

Polis, Milburn'ün çektiği elektriği bir lambayı yakmak için kullandığını ve nedenini açıklamadan Lowe'a 100 dolar vermeyi planladığını bildirdi. Milburn, Vanderburgh County Cezaevi'ne götürüldü, kefalet bedeli 500 dolar olarak belirlendi.

Lowe, Milburn'le aynı evde yaşayan annesinin de işin içinde olduğunu düşünüyor ve onun hakkında da şikayetçi olacağını söylüyor.

Elektrik şirketi, Lowe'un borçlarını temmuza kadar taksitle ödemesine izin verdi. Lowe, şirketin bunun dışında pek bir şey yapamadığını söylüyor. Şirket, sayaca ya da tesisata müdahale edildiğinden şüphelenenlerin kolluk kuvvetlerine başvurmasını istiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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