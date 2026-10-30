Elektrik Faturası Aylardır Yüksekti: Evin Altından Komşuya Uzanan Kabloları Buldular

Lowe, kanseri yenmiş ve KOAH ile mücadele eden bir gazi. Elektrik faturası Kasım 2025'te birden yükseldi ve neredeyse beş ay boyunca yüksek gelmeye devam etti. Lowe, her ay binlerce dolar fazladan ödediğini söylüyor.

Bir pazartesi öğleden sonra hastaneden dönen Lowe'a ev arkadaşı bulduklarını gösterdi. Lowe durumu 'Benim karavanımın altından uzatma kabloları çekip kendi karavanlarına götürmüşler' sözleriyle anlattı.

Faturaları ödemekte zorlandığını söyleyen Lowe, komşusu isteseydi belki yardım edebileceğini ama bu faturalarla muhtemelen edemeyeceğini de ekledi.