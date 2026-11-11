Pencerelerin Altındaki Küçük Delikler Aslında Ne İşe Yarıyor?

Son 30-40 yılda üretilen birçok PVC ve alüminyum pencere, alt kasanın içi boş yapısından yararlanan bir tahliye sistemiyle geliyor. İngilizcede 'weep hole', yani 'ağlama deliği' denen bu açıklıklar, sektör standardına göre genellikle yaklaşık 5 milimetreye 16 milimetre ya da daha büyük yarıklar olarak açılıyor.

Kanadın ya da camın altında biriken su, kasanın içindeki kanallardan geçip dışarıdaki bu deliklerden atılıyor. Delik olmasa su kısa sürede içeri taşabilir.