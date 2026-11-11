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Pencerelerin Altındaki Küçük Delikler Aslında Ne İşe Yarıyor?

Pencerelerin Altındaki Küçük Delikler Aslında Ne İşe Yarıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 12:45
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Pencerenin alt kasasında, dışa bakan küçük yarıklar çoğu kişiye sızıntının kaynağı gibi görünüyor. Oysa bu açıklıklar, kasaya ulaşan yağmur suyunu dışarı atmak için tasarlanmış tahliye delikleri.

İşte detaylar...

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Kasaya ulaşan su, içi boş alt profilde toplanıp bu deliklerden dışarı akıyor.

Kasaya ulaşan su, içi boş alt profilde toplanıp bu deliklerden dışarı akıyor.

Son 30-40 yılda üretilen birçok PVC ve alüminyum pencere, alt kasanın içi boş yapısından yararlanan bir tahliye sistemiyle geliyor. İngilizcede 'weep hole', yani 'ağlama deliği' denen bu açıklıklar, sektör standardına göre genellikle yaklaşık 5 milimetreye 16 milimetre ya da daha büyük yarıklar olarak açılıyor.

Kanadın ya da camın altında biriken su, kasanın içindeki kanallardan geçip dışarıdaki bu deliklerden atılıyor. Delik olmasa su kısa sürede içeri taşabilir.

Şiddetli yağmurda alt kasada su birikmesi normal, birikinti geçmiyorsa delikler tıkalı olabilir.

Şiddetli yağmurda alt kasada su birikmesi normal, birikinti geçmiyorsa delikler tıkalı olabilir.

Sistem tasarımı gereği su hemen boşalmayabiliyor. Su akmıyorsa ya da birikme sürüyorsa deliklerin içinde kir veya döküntü olup olmadığına bakıp temizlemek gerekiyor.

Delikleri en sık tıkayan şeyler toz ve böcekler. ABD'nin güney eyaletlerinde eşek arılarının açıkta kalan bu yarıklara yuva yaptığı biliniyor. Bunu önlemek için deliklerin üzerine, yalnızca dışarı doğru açılan kapakçıklı küçük tahliye kapakları takılabiliyor.

Delikleri silikonla kapatmak, sızıntıyı önlemek yerine suyu eve sokuyor.

Delikleri silikonla kapatmak, sızıntıyı önlemek yerine suyu eve sokuyor.

Pencere sektöründe 12 yıl tasarım mühendisi olarak çalışan bir adli mühendis, su girmesin diye bu delikleri silikonla kapatan ev sahipleri gördüğünü anlatıyor. Delik tıkanınca su kanadın altında birikiyor ve gidecek yer bulamıyor.

Yağış arttıkça su iç kenardan taşıp çerçeveden aşağı süzülüyor. Zamanla alçıpanda yumuşama ve küf, daha uzun vadede zemin kaplamasında kabarma görülebiliyor. Sabit camlı pencerelerde biriken su, çift camın ömrünü kısaltıp camların arasının buğulanmasına da yol açabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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