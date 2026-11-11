Pencerelerin Altındaki Küçük Delikler Aslında Ne İşe Yarıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kasaya ulaşan su, içi boş alt profilde toplanıp bu deliklerden dışarı akıyor.
Şiddetli yağmurda alt kasada su birikmesi normal, birikinti geçmiyorsa delikler tıkalı olabilir.
Delikleri silikonla kapatmak, sızıntıyı önlemek yerine suyu eve sokuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın