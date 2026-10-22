Bölüm 12: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Tame Impala'nın, yani aslında tek başına Kevin Parker'ın 2015 yılında yayımladığı Currents, o bildiğimiz saykodelik rock köklerinden kopup synth-pop ve disko sularına daldığı çok cesur bir yön değişimi. İşin mutfağında yine her zamanki gibi Avustralya'daki ev stüdyosuna kapanıp tüm enstrümanları kendisi çalan ve kaydeden bir Parker var. Bu değişimin arkasında yatan detay ise sanatçının bir gece dinlediği Bee Gees şarkılarındaki pop melodilerinin ne kadar güçlü olduğunu fark etmesiydi. Eski albümlerdeki o yoğun ve kirli gitarların yerini burada pürüzsüz sentezleyiciler ve dans ritimleri alıyor. Hepimizin duyduğu an tanıdığı The Less I Know the Better parçasındaki o meşhur bas yürüyüşünün aslında bir oktav pedalından geçirilmiş elektro gitar olması, onun prodüksiyon masasında ne kadar esnek davrandığını çok net gösteriyor. Albümü açan yaklaşık sekiz dakikalık Let It Happen ise kişinin değişime direnmemesi gerektiği fikrini yoğun elektronik bir altyapıyla harika sunuyor. Güvenli alanından çıkıp ana akım pop müziğin matematiğini kendi yalnızlığıyla harmanladığı, son on yılın en akıcı stüdyo mesailerinden biri.