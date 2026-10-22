Bölüm 12: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
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Listenin 12. bölümüne geldik. Rolling Stone her güncellemesinde sıralamayı epey değiştirse de bu 500 albümün müzik dünyasındaki ağırlığı pek azalmıyor.
Bu bölümde de hem türlerin birbirine karıştığı hem de prodüksiyon tarafında ders niteliğinde işlerin çıktığı albümlere bakıyoruz. Lafı uzatmadan sıradaki albümleri incelemeye başlayalım.
390. Pixies - Surfer Rosa
389. Mariah Carey - The Emancipation of Mimi
388. Aretha Franklin - Young, Gifted and Black
387. Radiohead - In Rainbows
386. J Dilla - Donuts
385. Ramones - Rocket to Russia
384. The Kinks - The Kinks Are the Village Green Preservation Society
383. Massive Attack - Mezzanine
382. Tame Impala - Currents
381. Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd)
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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