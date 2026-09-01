SGK, Ev Arsa ve Dükkan Satışına Başladı: Fiyatları 180 Bin TL’den Başlıyor

Ülke genelinde toplamda 150'den fazla arsa, dükkan ve konut yeni sahiplerini bekliyor. Satışa sunulan taşınmazlar için süreç, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek. İhaleler, 21 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Bu gayrimenkulleri satın almak isteyen vatandaşların, öncelikle belirlenen teminat bedelini ödemesi şart koşuluyor. Teminatın nakit olarak yatırılması durumunda tahsilata yetkili bankalar kullanılacak. Eğer teminat olarak teminat mektubu kullanılacaksa, bu belgenin başvuru süresi bitmeden önce herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunlu tutuluyor.

Kabul edilecek teminat türleri arasında yalnızca Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu'nda yer alan geçerli Türk parası ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları yer alıyor. Farklı türdeki teminatlar kabul edilmeyecek. Kurum, ihaleye katılan kişilerin beyanlarını esas alacak. Ancak kanunlara göre ihaleye katılması yasak olan kişilerin tespit edilmesi durumunda ihale iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

İhaleye katılmak isteyenler başvurularını dijital ortamda gerçekleştirebilecek. e-Devlet şifresi ile SGK'nın resmi web sitesindeki ihaleler sekmesinde yer alan 'Gayrimenkul Satış İhaleleri' bölümünden ya da doğrudan ilgili elektronik satış portalı adresinden sisteme giriş yapılabilecek. Başvuruların, belirlenen son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bu süreden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İhaleyi kazanan kişilerin ihale bedelini peşin olarak Kurum hesaplarına yatırması gerekecek.