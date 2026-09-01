SGK, Ev Arsa ve Dükkan Satışına Başladı: Fiyatları 180 Bin TL’den Başlıyor
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye genelinde mülkiyetinde bulunan 150'den fazla arsa, dükkan ve konutu e-Devlet üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ihalelere başvurular SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, katılımcıların belirlenen teminat bedelini yatırması ve ihale şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, mülkiyetindeki taşınmazları değerlendirmek üzere yeni bir ihale süreci başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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