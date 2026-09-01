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SGK, Ev Arsa ve Dükkan Satışına Başladı: Fiyatları 180 Bin TL’den Başlıyor

SGK, Ev Arsa ve Dükkan Satışına Başladı: Fiyatları 180 Bin TL’den Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 11:52
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye genelinde mülkiyetinde bulunan 150'den fazla arsa, dükkan ve konutu e-Devlet üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ihalelere başvurular SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, katılımcıların belirlenen teminat bedelini yatırması ve ihale şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, mülkiyetindeki taşınmazları değerlendirmek üzere yeni bir ihale süreci başlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, mülkiyetindeki taşınmazları değerlendirmek üzere yeni bir ihale süreci başlattı.

Ülke genelinde toplamda 150'den fazla arsa, dükkan ve konut yeni sahiplerini bekliyor. Satışa sunulan taşınmazlar için süreç, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek. İhaleler, 21 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Bu gayrimenkulleri satın almak isteyen vatandaşların, öncelikle belirlenen teminat bedelini ödemesi şart koşuluyor. Teminatın nakit olarak yatırılması durumunda tahsilata yetkili bankalar kullanılacak. Eğer teminat olarak teminat mektubu kullanılacaksa, bu belgenin başvuru süresi bitmeden önce herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunlu tutuluyor.

Kabul edilecek teminat türleri arasında yalnızca Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu'nda yer alan geçerli Türk parası ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları yer alıyor. Farklı türdeki teminatlar kabul edilmeyecek. Kurum, ihaleye katılan kişilerin beyanlarını esas alacak. Ancak kanunlara göre ihaleye katılması yasak olan kişilerin tespit edilmesi durumunda ihale iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

İhaleye katılmak isteyenler başvurularını dijital ortamda gerçekleştirebilecek. e-Devlet şifresi ile SGK'nın resmi web sitesindeki ihaleler sekmesinde yer alan 'Gayrimenkul Satış İhaleleri' bölümünden ya da doğrudan ilgili elektronik satış portalı adresinden sisteme giriş yapılabilecek. Başvuruların, belirlenen son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bu süreden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İhaleyi kazanan kişilerin ihale bedelini peşin olarak Kurum hesaplarına yatırması gerekecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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