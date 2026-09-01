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Murat Ağırel’in İddialarıyla Gündeme Gelen Melih Gökçek İçin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de Suç Duyurusu

Murat Ağırel’in İddialarıyla Gündeme Gelen Melih Gökçek İçin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 10:33
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Ankara Büyükşehir Belediyesi son günlerin sıcak gündemiyle ilgili harekete geçerek Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7 Ağustos tarihinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7 Ağustos tarihinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri, ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç örgütü iddiasıyla 07.08.2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur' denildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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