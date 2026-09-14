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Ütünüzün Ömrünü Nasıl Uzatırsınız?

etiket Ütünüzün Ömrünü Nasıl Uzatırsınız?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
14.09.2026 - 12:29
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Kıyafetlerinizin jilet gibi olması, kırışıklıkların tek dokunuşla açılması ve yanık gibi tehlikelerden uzak olması için ütümüze iyi bakmalıyız! Ütünün daha işlevsel olabilmesi ve ömrünün uzaması için yapabileceklerimize bakalım.

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1. Musluk suyu yerine saf su kullanın.

1. Musluk suyu yerine saf su kullanın.

Ütülerin en büyük düşmanlarından biri musluk suyudur... Bu suların içindeki kireçler birikerek ütünüze zarar verebilir. Buhar kanallarını tıkar ve su damlatma gibi problemlere yol açar. Bu yüzden saf su eklemelisiniz. Kireç barındırmayan su sayesinde ütünüzün buhar performansı yüksek olur.

2. İşiniz bittikten sonra suyu boşaltın.

2. İşiniz bittikten sonra suyu boşaltın.

İşinizi bitirdikten sonra su haznesinde kalan suyu dökmelisiniz. Haznede su kalırsa tortulaşma olur ve cihazın iç kısımlarında kireçlenmeler başlar. Bu da kötü kokuların tetiklenmesine neden olur... Hazneyi kuru tuttuğunuzda ise plastik ve metal aksamların deforme olmasının önüne geçersiniz.

3. Ütünün kireç temizleme özelliğine bakın.

3. Ütünün kireç temizleme özelliğine bakın.

Uzun süreli bir performans için ütünüzün hızlı kireç çözme özelliğinin olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Philips Azur 8000 Serisi bu anlamda size çok yardımcı olabilir! Kalsiyum birikimini ve kireç kalıntısını ortadan kaldırarak en yüksek performansın korunmasına yardımcı olur! Kıyafetlerinizi kolay bir şekilde ütülemeye devam edersiniz.

4. Kumaş türlerine uygun sıcaklık ayarlarını seçin.

4. Kumaş türlerine uygun sıcaklık ayarlarını seçin.

Hassas bir kumaşla sentetik bir kumaş aynı sıcaklığı istemez. Eğer dikkat edilmezse kıyafetinize de ütünün tabanına da zarar verebilirsiniz. Hele ki erimeye meyilli bir kumaşsa ütünün tabanına yapışarak orada kalıcı bir tabaka oluşturabilir. 

Philips Azur 8000 Serisi’ne bakarsanız OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ütülenebilir kumaşlarda yanık oluşmasının önüne geçildiği görülür!

5. Ütünün kablosunu aşırı sıkı sarmayın.

5. Ütünün kablosunu aşırı sıkı sarmayın.

Ütü bittikten sonra kablosunu ütünün gövdesine çok sıkı bir şekilde sarmamalısınız. Eğer kablo çok gerilirse bakır teller kopabilir. Kablo bağlantı noktasındaki yıpranmalar da cihazın ömrünü bitirir. Ayrıca elektriksel açıdan güvenlik riski ortaya çıkar!

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6. Ütü ısınırken dik konumda tutun.

6. Ütü ısınırken dik konumda tutun.

Ütüye ara verdiğinizde ya da kıyafetlerinizi düzeltirken ütünün yatay olarak masaya bırakılması bir hatadır! Yatay pozisyonda duran ütü masaya ısı vermeye devam edeceği için su akıtma riskini artırır. Bunun yanı sıra ısı sensörleri sürekli devrede olur. Bu da cihazın boşuna yorulmasına neden olur...

7. Islak giysileri doğrudan ütülemeyin.

7. Islak giysileri doğrudan ütülemeyin.

Çamaşır makinesinden çıkardığınız kıyafetleri hemen ütülemeyin... Cihazın tabanında aşırı buhar basıncı ve şoklama oluşmasına neden olur. Isı rezistanslarını olumsuz etkiler... Bu yüzden giysilerin hafif nemli olması gerekir. Enerji tasarrufu ve cihazın korunması için kıyafetlerinizin kurumasını bekleyin!

8. Ütü masasının kılıfını temiz tutun.

8. Ütü masasının kılıfını temiz tutun.

Ütü masası kılıfı aslında ütünün gizli kahramanıdır... Yıpranmış, teli çıkmış ve pürüzlü olan kılıflar ütünün tabanında takılmalara ve çizilmelere yol açabilir. Masanın üzerine serdiğiniz örtünün sünger dolgulu olması da önemli. Isıyı geri yansıttığı için ütünün işini kolaylaştırır.

9. Ütü masasının kılıfını temiz tutun.

9. Ütü masasının kılıfını temiz tutun.

Ütü masası kılıfı aslında ütünün gizli kahramanıdır... Yıpranmış, teli çıkmış ve pürüzlü olan kılıflar ütünün tabanında takılmalara ve çizilmelere yol açabilir. Masanın üzerine serdiğiniz örtünün sünger dolgulu olması da önemli. Isıyı geri yansıttığı için ütünün işini kolaylaştırır.

10. Metal fermuar ve düğmelere dikkat edin.

10. Metal fermuar ve düğmelere dikkat edin.

Kıyafetlerinizdeki fermuarlara, çıtçıtlara ve taşlı süslemelere dikkat etmelisiniz. Ütüyü bu sert detayların üzerinden sert bir şekilde geçirirseniz tabanının kaplamasını çizebilir ya da soyabilirsiniz. Sert detayları unutmadan hareket etmelisiniz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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