Ütünüzün Ömrünü Nasıl Uzatırsınız?

Ütüye ara verdiğinizde ya da kıyafetlerinizi düzeltirken ütünün yatay olarak masaya bırakılması bir hatadır! Yatay pozisyonda duran ütü masaya ısı vermeye devam edeceği için su akıtma riskini artırır. Bunun yanı sıra ısı sensörleri sürekli devrede olur. Bu da cihazın boşuna yorulmasına neden olur...