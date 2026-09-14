Ütünüzün Ömrünü Nasıl Uzatırsınız?
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Kıyafetlerinizin jilet gibi olması, kırışıklıkların tek dokunuşla açılması ve yanık gibi tehlikelerden uzak olması için ütümüze iyi bakmalıyız! Ütünün daha işlevsel olabilmesi ve ömrünün uzaması için yapabileceklerimize bakalım.
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1. Musluk suyu yerine saf su kullanın.
2. İşiniz bittikten sonra suyu boşaltın.
3. Ütünün kireç temizleme özelliğine bakın.
4. Kumaş türlerine uygun sıcaklık ayarlarını seçin.
5. Ütünün kablosunu aşırı sıkı sarmayın.
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6. Ütü ısınırken dik konumda tutun.
7. Islak giysileri doğrudan ütülemeyin.
8. Ütü masasının kılıfını temiz tutun.
9. Ütü masasının kılıfını temiz tutun.
10. Metal fermuar ve düğmelere dikkat edin.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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