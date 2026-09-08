Zihinsel ve Duygusal İkiyüzlülüğün İşareti Olan Cümleler: Farkında Olmadan Söylüyoruz
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Bazı insanlar başkalarını yargılarken kendi hatalarını görmezden gelir. Özellikle de başkalarını yargıladıkları konuların, kendilerinde olduğunu görebilirsiniz. Yazar Zayda Slabbekoorn'a göre bu çelişki günlük konuşmalarda sekiz farklı cümleyle kendini gösteriyor.
Söz konusu cümleler kişinin söylediğiyle yaptığı arasındaki uçurumu gizlemeye yardım ediyor. Fakat dikkatli olursanız, bu insanların ikiyüzlü olduğunu fark edebilirsiniz.
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Bazı kişiler başkalarının en küçük hatasını hiç affetmezken kendi yaptıklarını rahatlıkla unutabiliyor.
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Söz verdikleri şeyleri nadiren yerine getirirler.
Yaptıkları ortaya çıktığında ise bu kişiler önce inkar eder sonra da şakaya vurur.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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