Zihinsel ve Duygusal İkiyüzlülüğün İşareti Olan Cümleler: Farkında Olmadan Söylüyoruz

Bazı insanlar başkalarını yargılarken kendi hatalarını görmezden gelir. Özellikle de başkalarını yargıladıkları konuların, kendilerinde olduğunu görebilirsiniz. Yazar Zayda Slabbekoorn'a göre bu çelişki günlük konuşmalarda sekiz farklı cümleyle kendini gösteriyor.

Söz konusu cümleler kişinin söylediğiyle yaptığı arasındaki uçurumu gizlemeye yardım ediyor. Fakat dikkatli olursanız, bu insanların ikiyüzlü olduğunu fark edebilirsiniz.

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