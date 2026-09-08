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Zihinsel ve Duygusal İkiyüzlülüğün İşareti Olan Cümleler: Farkında Olmadan Söylüyoruz

Zihinsel ve Duygusal İkiyüzlülüğün İşareti Olan Cümleler: Farkında Olmadan Söylüyoruz

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 16:44
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Bazı insanlar başkalarını yargılarken kendi hatalarını görmezden gelir. Özellikle de başkalarını yargıladıkları konuların, kendilerinde olduğunu görebilirsiniz. Yazar Zayda Slabbekoorn'a göre bu çelişki günlük konuşmalarda sekiz farklı cümleyle kendini gösteriyor. 

Söz konusu cümleler kişinin söylediğiyle yaptığı arasındaki uçurumu gizlemeye yardım ediyor. Fakat dikkatli olursanız, bu insanların ikiyüzlü olduğunu fark edebilirsiniz.

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Bazı kişiler başkalarının en küçük hatasını hiç affetmezken kendi yaptıklarını rahatlıkla unutabiliyor.

Bazı kişiler başkalarının en küçük hatasını hiç affetmezken kendi yaptıklarını rahatlıkla unutabiliyor.

Zayda Slabbekoorn bu tavrı iki şekilde özetliyor:

Başkasının hatasını abartarak yargılıyor, kendisi aynı şeyi daha önce yapmış oluyor. Üstelik kendisi yapmış olsa dahi, bunun geçerli bir nedeni vardır. Örneğin bir kişi, iş arkadaşına yalan söylerse ikiyüzlü kişi bunu eleştirir. Fakat sıra kendisine gelince, o yalanı atmak zorunda kalmıştır.

Küçük bir yanlışı asla affetmiyor, kendi hatalarında ise hoşgörü bekliyor. Bu durumu özellikle ikili ilişkilerde görebilirsiniz. Kişi, karşı tarafın en ufak yanlışını affetmekte zorlanırken kendisinin yaptıkları hep 'hatadır' ve affedilmelidir.

Söz verdikleri şeyleri nadiren yerine getirirler.

Söz verdikleri şeyleri nadiren yerine getirirler.

Bu kişiler, suçlandıkları zamanlarda ise masum rolü yaparlar. Sözlerini hiç tutmazlar ancak ortada bir sorun varsa suçlu da her zaman siz olursunuz. 'Sana asla böyle bir şey yapmam' diyerek aslında kendi yaptığı şeyi size yakıştırır ve böyle düşündüğünüz için kendinizi suçlu hissetmeye başlarsınız.

Söyledikleriyle davranışları hiç örtüşmez. Size yeni bir yalan daha söylerken 'Aşk olsun, ben sana hiç yalan söyledim mi?' diyerek ortamı yumuşatmaya çalışır.

Yaptıkları ortaya çıktığında ise bu kişiler önce inkar eder sonra da şakaya vurur.

Yaptıkları ortaya çıktığında ise bu kişiler önce inkar eder sonra da şakaya vurur.

İkiyüzlü kişiler, yaptıkları yanlıştan sonra geri adım atmaz. Söylediği şeyi rahatlıkla inkar edebilir. Eğer sizi ikna edemezse bu kez manipülasyona başvurur ve 'ama öyle demek istemedim, niyetim şuydu' diyerek sizi kandırmaya çalışır.

'Şakadan da hiç anlamıyorsun' cümlesi, yine sizi suçlayıcı bir cümledir. Yaptıkları yorumların incitici olduğunu veya davranışlarının kötü olduğunu bilir yine de  kendilerini savunmaya devam ederler.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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