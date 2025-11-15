İlişkilerde İçimizdeki Toksikliği Ortaya Çıkaran Pek de Hoş Olmayan 10 An
Hepimiz ilişkilerde ufak kıskançlıklar ya da inatlaşmalar yaşarız. Bu anlar, içimizdeki pek de hoş olmayan toksik yanların kendini gösterse de sakin ol, yalnız değilsin! İşte, farkında olmadan ilişkilerde ortaya çıkardığımız o toksik 10 yanımız!
1. Partnerinin mesajına hemen cevap vermemesi.
2. Eski sevgiliden bahsedildiğinde tepki vermek.
3. Sosyal medyada beğenilerini kontrol etmek.
4. Başkasının yanında fazladan güldüğünde sinirlerin bozulması.
5. “Neden online’sın ama bana yazmıyorsun?” tripleri...
6. Kendi hatamızı kabul etmek yerine topu tamamen karşı tarafa atmak.
7. Açık duran telefonu karıştırma isteği.
8. Trip atarken partnerinin ne hissettiğini görmezden gelmek.
9. Arkadaşlarının ilişkisiyle kendi ilişkimizi kıyaslamak.
10. Sürpriz beklentisine girip yapmadığında aşırı hayal kırıklığı yaşamak.
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio'da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
