İlişkilerde İçimizdeki Toksikliği Ortaya Çıkaran Pek de Hoş Olmayan 10 An

Bir tartışma yaşandığında iki taraf da hatalı olmasına rağmen bazen bir şekilde suçu diğer tarafa atmaya çalışıyoruz çünkü genelde bu çok daha kolay geliyor, o an egomuzu korumak her şeyden daha önemli olabiliyor. Evet, sorunu düzeltmektense haklı çıkmak istemek biraz toksiklik göstergesi ama hey, arada bir yapmanın kime ne zararı var!