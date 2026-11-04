"Çiğdem" Büşra Develi, Eşref Tek'te Yer Alıp Almayacağı Sorusuna Yanıt Verdi

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, dizinin dijital platformdaki yeni projesi Eşref Tek hakkında konuştu. Oyuncuya, yeni dizinin kadrosunda yer alıp almayacağı soruldu.

Develi'nin yanıtı şöyle oldu: 'Bildiğim kadarıyla proje çok geriden başlayacak. Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak. Ben de merakla bekliyorum.'

Böylece Develi, Eşref Tek'in kadrosunda olmayacağını kendi ağzıyla doğrulamış oldu. Üstelik oyuncu, yeni hikayeyi kendisinin de bir izleyici gibi beklediğini söyledi.