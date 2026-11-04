"Çiğdem" Büşra Develi, Eşref Tek'te Yer Alıp Almayacağı Sorusuna Yanıt Verdi
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Eşref Rüya’da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Prime Video için hazırlanan Eşref Tek’te yer alıp almayacağı sorusunu yanıtladı. Develi, “Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak” dedi. Ancak yapımcı Timur Savcı, Eşref’i yine Çağatay Ulusoy’un, Kadir’i de Görkem Sevindik’in oynayacağını daha önce açıklamıştı.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Büşra Develi, Eşref Tek'te yer alıp almayacağı sorusuna "Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak" yanıtını verdi.
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Eşref Tek, Eşref'in Kıbrıs'tan İstanbul'a gelip suç dünyasına adım atışını 8 bölümde anlatacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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