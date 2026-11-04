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"Çiğdem" Büşra Develi, Eşref Tek'te Yer Alıp Almayacağı Sorusuna Yanıt Verdi

"Çiğdem" Büşra Develi, Eşref Tek'te Yer Alıp Almayacağı Sorusuna Yanıt Verdi

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 10:46
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Eşref Rüya’da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Prime Video için hazırlanan Eşref Tek’te yer alıp almayacağı sorusunu yanıtladı. Develi, “Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak” dedi. Ancak yapımcı Timur Savcı, Eşref’i yine Çağatay Ulusoy’un, Kadir’i de Görkem Sevindik’in oynayacağını daha önce açıklamıştı.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Büşra Develi, Eşref Tek'te yer alıp almayacağı sorusuna "Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak" yanıtını verdi.

Büşra Develi, Eşref Tek'te yer alıp almayacağı sorusuna "Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak" yanıtını verdi.

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, dizinin dijital platformdaki yeni projesi Eşref Tek hakkında konuştu. Oyuncuya, yeni dizinin kadrosunda yer alıp almayacağı soruldu.

Develi'nin yanıtı şöyle oldu: 'Bildiğim kadarıyla proje çok geriden başlayacak. Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak. Ben de merakla bekliyorum.'

Böylece Develi, Eşref Tek'in kadrosunda olmayacağını kendi ağzıyla doğrulamış oldu. Üstelik oyuncu, yeni hikayeyi kendisinin de bir izleyici gibi beklediğini söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Eşref Tek, Eşref'in Kıbrıs'tan İstanbul'a gelip suç dünyasına adım atışını 8 bölümde anlatacak.

Eşref Tek, Eşref'in Kıbrıs'tan İstanbul'a gelip suç dünyasına adım atışını 8 bölümde anlatacak.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren ve Haziran ayında ani bir finalle ekrana veda eden Eşref Rüya'nın devamı değil, öncesini anlatacak.

Hikaye, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in Kadir'le tanışarak suç dünyasına adım atmasını konu alacak. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda yine Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu ise Ethem Özışık yazıyor.

Yeni kadronun ilk dikkat çeken ismi de geçtiğimiz günlerde belli oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşıldı; oyuncunun Derin karakterine hayat vereceği öne sürüldü.

Öte yandan 8 bölüm olarak planlanan dizinin ekibinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor. Eşref Tek'in Prime Video'daki yayın tarihi için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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