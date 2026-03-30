Büşra Develi Eşref Rüya’nın Yeni Sezona Devam Edip Etmeyeceğini Açıkladı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolleri paylaştığı dizi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Büyük gerçeğin ortaya çıkması ve Eşref’in Nisan’ın gerçek kimliğini öğrenmesiyle seyirciler ekranlara kilitlenmişti. Dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise hayranları tarafından merak ediliyordu.

Büşra Develi katıldığı davette muhabirlerle röportaj yaptı ve Eşref Rüya sorusunu yanıtladı. Dizinin Çiğdem’ine hayat veren başarılı oyuncu üçüncü sezonun planda olduğunu dile getirdi.