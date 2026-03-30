Yeni Diziden İddialı Başlangıç: 29 Mart Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolleri paylaştığı aksiyon dizisi sezonlardır kan kaybetmeden devam ediyor.

Birkaç hafta önce başlayan Doktor Başka Hayatta dizisi ise reytinglerini oturtmaya başladı. Total’de 6., AB’de 3., ABC1’de ise 4. oldu. Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolündeki dizi için beklentiler daha da yüksek sonuçlar alması yönünde.

Öte yandan Star’da yayınlanması için beklenen Çirkin’in ilk bölümü ekranlara geldi. Dizi ilk bölümüyle güzel bir açılış yaptı ve Total’de 3., AB’de 4. ve ABC1’de 2. olarak günü tamamladı. Reyting rekabetini kızıştıracak bir rakip gelmiş oldu.

Son olarak ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında finaliyle seyirciyle buluştu. Dizi Total’de 34., AB’de 35., ABC1’de ise 32. olarak ekran yolculuğunu sonlandırdı.