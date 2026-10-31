Boca Juniors ve River Plate Rekabetinin Hikayesi ve 1 Kasım'daki Superclásico'nun Detayları
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Arjantin futbolunun iki devi Boca Juniors ile River Plate 1 Kasım Pazar günü Superclásico için bir kez daha karşı karşıya geliyor. Rekabetin kökeni, Buenos Aires'in semtleri arasındaki ayrıma ve yüz yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Karşılaşma Torneo Clausura 2026'nın 15. haftasında La Bombonera'da oynanacak ve iki takım için de puan tablosunda kritik.
Superclásico Buenos Aires'i ikiye bölüyor.
Rekabetin kökeni La Boca'ya uzanıyor.
Rakamlar Boca'yı biraz önde gösteriyor.
Derbi bir kez Libertadores finaline taşındı.
Maçın adresi La Bombonera ve Monumental.
Boca, River'ı La Bombonera'da ağırlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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