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Boca Juniors ve River Plate Rekabetinin Hikayesi ve 1 Kasım'daki Superclásico'nun Detayları

Boca Juniors ve River Plate Rekabetinin Hikayesi ve 1 Kasım'daki Superclásico'nun Detayları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 19:17
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Arjantin futbolunun iki devi Boca Juniors ile River Plate 1 Kasım Pazar günü Superclásico için bir kez daha karşı karşıya geliyor. Rekabetin kökeni, Buenos Aires'in semtleri arasındaki ayrıma ve yüz yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Karşılaşma Torneo Clausura 2026'nın 15. haftasında La Bombonera'da oynanacak ve iki takım için de puan tablosunda kritik.

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Superclásico Buenos Aires'i ikiye bölüyor.

Superclásico Buenos Aires'i ikiye bölüyor.

Superclásico, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki dev kulübü Boca Juniors ile River Plate arasındaki derbiye verilen ad. Bu karşılaşma uzun yıllardır dünyanın en ateşli rekabetlerinden biri olarak anılıyor. Boca taraftarı kendini Xeneize, yani Cenovalı olarak tanımlıyor, River taraftarı ise takımına Millonario, yani milyoner diyor. İki taraf birbirine de lakap takmış durumda, Boca taraftarı River'a Gallinas, River taraftarı Boca'ya Bosteros diye sesleniyor.

Rekabetin kökeni La Boca'ya uzanıyor.

Rekabetin kökeni La Boca'ya uzanıyor.

Boca Juniors 1905'te Buenos Aires'in liman semti La Boca'da İtalyan göçmenlerin, özellikle de Cenovalıların kurduğu bir kulüp olarak doğdu. River Plate ise 1901'de yine La Boca'da kuruldu ve zamanla şehrin kuzeyindeki daha varlıklı Núñez semtine taşındı. Bu ayrım derbiye yoksullar ile zenginler hikayesi olarak yansıdı ve rekabeti sahanın dışına taşıyan bir kimlik meselesine dönüştürdü. İki takım arasındaki ilk resmi maç 24 Ağustos 1913'te Racing'in sahasında oynandı ve River bu karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Rakamlar Boca'yı biraz önde gösteriyor.

Rakamlar Boca'yı biraz önde gösteriyor.

Şimdiye kadar oynanan 266 resmi karşılaşmada Boca 94, River 88 galibiyet aldı ve 84 maç berabere bitti. Boca bu tabloda River'ın altı maç önünde. Derbilerde toplam 84 penaltı kullanıldı, bunların 38'i Boca'ya, 46'sı River'a verildi ve 158 oyuncu kırmızı kart gördü. River'ın efsane forveti Ángel Labruna 16 golle derbilerin en golcü ismi, River'dan Reinaldo Merlo ise 42 maçla bu karşılaşmalarda en çok forma giyen oyuncu.

Derbi bir kez Libertadores finaline taşındı.

Derbi bir kez Libertadores finaline taşındı.

Rekabetin en çok konuşulan anlarından biri 2015 Libertadores Kupası'nda yaşandı. Son 16 turundaki eşleşmede La Bombonera'da oyuncular tünelde biber gazına maruz kaldı ve bu olay Boca'nın turnuvadan elenmesine yol açtı. 2018'de ise iki takım ilk kez Libertadores Kupası finalinde karşılaştı. İlk maç La Bombonera'da 2-2 bitti, River'ın sahasındaki rövanş Boca oyuncularını taşıyan otobüse yapılan saldırı nedeniyle ertelendi ve 9 Aralık'ta Madrid'de oynandı. River, Santiago Bernabéu'daki maçı uzatmalarda 3-1 kazanarak kupayı aldı.

Maçın adresi La Bombonera ve Monumental.

Maçın adresi La Bombonera ve Monumental.

Boca'nın stadyumunun resmi adı Estadio Alberto J. Armando. Dünya ise bu stadı şeker kutusu anlamına gelen La Bombonera adıyla tanıyor. River'ın evi El Monumental ise yaklaşık 85 bin kişilik kapasiteye sahip.

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Boca, River'ı La Bombonera'da ağırlıyor.

Boca, River'ı La Bombonera'da ağırlıyor.

Superclásico 1 Kasım Pazar günü Arjantin saatiyle 15.00'te, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma La Bombonera'da, Torneo Clausura 2026'nın 15. haftasında oynanacak ve maçı hakem Nicolás Ramírez yönetecek. Arjantin'de maç ESPN Premium ve TNT Sports'tan yayınlanacak. Boca Grup A'da 27 puanla üçüncü sırada, River ise Grup B'de 23 puanla dördüncü. İki takım da kendi derbilerini 1-0 kazanarak bu maça geliyor. Boca, Independiente deplasmanında Facundo Herrera'nın son dakikalardaki golüyle, River ise Racing karşısında Monumental'de kazandı. Boca kazanırsa yıllık tabloda zirveye çıkabilecek, River ise Libertadores 2027 ve play-off hesapları için puan arıyor. Karşılaşma resmi 267. Superclásico olacak, son maçı Nisan 2026'da Monumental'de Boca, Leandro Paredes'in penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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