Boca Juniors ve River Plate Rekabetinin Hikayesi ve 1 Kasım'daki Superclásico'nun Detayları

Boca Juniors 1905'te Buenos Aires'in liman semti La Boca'da İtalyan göçmenlerin, özellikle de Cenovalıların kurduğu bir kulüp olarak doğdu. River Plate ise 1901'de yine La Boca'da kuruldu ve zamanla şehrin kuzeyindeki daha varlıklı Núñez semtine taşındı. Bu ayrım derbiye yoksullar ile zenginler hikayesi olarak yansıdı ve rekabeti sahanın dışına taşıyan bir kimlik meselesine dönüştürdü. İki takım arasındaki ilk resmi maç 24 Ağustos 1913'te Racing'in sahasında oynandı ve River bu karşılaşmayı 2-1 kazandı.