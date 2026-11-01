Birkaç İzleyiciyle Başlayan IShowSpeed Dünyanın En Etkili Yayıncılarından Biri Oldu

Darren Watkins Jr., 21 Ocak 2005'te Ohio'nun Cincinnati kentinde doğdu. YouTube kanalını 2016'da açtı, aralıksız canlı yayına ise Aralık 2017'de başladı ve o dönemde NBA 2K ile Fortnite gibi oyunlar oynuyordu. Yayına başladığı ilk dönemi daha önce şu ifadelerle anlatmıştı:

“Yayına ilk başladığımda bir izleyicim, iki izleyicim vardı ve beni devam ettiren de buydu. İkinci haftada ortalama dört izleyiciye çıktım. Üçüncü haftada ortalama 17 izleyiciye ulaştım. Daha fazla insan izledikçe bir yere varabileceğimi düşündüm ve eğlendim. Beni devam ettiren buydu.”

2021'de abartılı tepkilerinden hayranların hazırladığı klipler TikTok ve Instagram'da yayılınca takipçi sayısı hızla büyüdü.