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Birkaç İzleyiciyle Başlayan IShowSpeed Dünyanın En Etkili Yayıncılarından Biri Oldu

Birkaç İzleyiciyle Başlayan IShowSpeed Dünyanın En Etkili Yayıncılarından Biri Oldu

Cristiano Ronaldo Youtube
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 19:21
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21 yaşındaki Darren Watkins Jr., yani IShowSpeed, oyun yayınlarıyla başladığı YouTube kariyerini dünya turlarına dönüştürdü. Speed, kamerasını sokaklara taşıyarak yayınlarını bir seyahat günlüğüne ve doğaçlama bir gösteriye çevirdi. Bu yaz Dünya Kupası'nda maçlardan canlı yayın yapmasına izin verilen tek yayıncı oldu. 

Kaynak - Oksijen

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İlk yayınlarını bir iki kişi izledi.

İlk yayınlarını bir iki kişi izledi.

Darren Watkins Jr., 21 Ocak 2005'te Ohio'nun Cincinnati kentinde doğdu. YouTube kanalını 2016'da açtı, aralıksız canlı yayına ise Aralık 2017'de başladı ve o dönemde NBA 2K ile Fortnite gibi oyunlar oynuyordu. Yayına başladığı ilk dönemi daha önce şu ifadelerle anlatmıştı:

“Yayına ilk başladığımda bir izleyicim, iki izleyicim vardı ve beni devam ettiren de buydu. İkinci haftada ortalama dört izleyiciye çıktım. Üçüncü haftada ortalama 17 izleyiciye ulaştım. Daha fazla insan izledikçe bir yere varabileceğimi düşündüm ve eğlendim. Beni devam ettiren buydu.”

2021'de abartılı tepkilerinden hayranların hazırladığı klipler TikTok ve Instagram'da yayılınca takipçi sayısı hızla büyüdü.

Ronaldo hayranlığı onu futbola taşıdı.

Ronaldo hayranlığı onu futbola taşıdı.

Speed'in favori oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu izlerken öğrendiği meşhur “SIUUUUUU” kutlaması yayınlarının bir parçası haline geldi. Futbol içerikleri Speed'e dünya çapında bir izleyici kitlesi kazandırdı. 2022 Dünya Kupası sırasında turnuva ve Ronaldo için World Cup adlı şarkısını çıkardı. 2026 Dünya Kupası öncesinde ise World Cup (Champions) adlı bir şarkı yayımladı ve bu şarkı turnuvanın resmî albümüne girdi. Speed bu yaz Dünya Kupası'nda karşılaşmalardan canlı yayın yapmasına izin verilen tek yayıncı oldu.

Yayın bir seyahat günlüğüne dönüştü.

Yayın bir seyahat günlüğüne dönüştü.

Speed, canlı yayını bilgisayar ekranından gerçek dünyaya taşıdı ve izleyiciyi yolculuğa eşlik eden bir karaktere dönüştürdü. Bir ay boyunca yollarda süren “Speed Does America” otobüs turunda YouTube üzerinden günde 24 saat canlı yayın yaptı. 24 saatlik yayınlarda sakinleşmeye izin verdiği tek zaman uyku saatleri oldu. Oslo'da yayın başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde binlerce kişi bir araya geldi. Yayınlarında her ayrıntı önceden planlanmıyor ve doğaçlama, Speed'in en önemli yayın stratejisi. Bunu şu ifadelerle anlatmıştı:

“Bu tamamen doğaçlama, tamamen doğal.”

Rakamlar ve ödüller büyüdü.

Rakamlar ve ödüller büyüdü.

Speed 2022'de Streamy Ödülleri'nde Yılın Çıkış Yapan Yayıncısı seçildi, 2024 ve 2025 Streamer Awards'ta da iki kez Yılın Yayıncısı ödülünü aldı. 2024'teki Güneydoğu Asya turunda Endonezya'da tek bir yayında bir milyonun üzerinde eşzamanlı izleyiciye ulaştı. 21 Ocak 2026'da 21. doğum gününde Nijerya'dan yaptığı yayın sırasında YouTube'da 50 milyon aboneyi aştı. TIME dergisi, onu 2026'nın spor dünyasındaki en etkili 100 isim listesine aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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