Birkaç İzleyiciyle Başlayan IShowSpeed Dünyanın En Etkili Yayıncılarından Biri Oldu
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21 yaşındaki Darren Watkins Jr., yani IShowSpeed, oyun yayınlarıyla başladığı YouTube kariyerini dünya turlarına dönüştürdü. Speed, kamerasını sokaklara taşıyarak yayınlarını bir seyahat günlüğüne ve doğaçlama bir gösteriye çevirdi. Bu yaz Dünya Kupası'nda maçlardan canlı yayın yapmasına izin verilen tek yayıncı oldu.
İlk yayınlarını bir iki kişi izledi.
Ronaldo hayranlığı onu futbola taşıdı.
Yayın bir seyahat günlüğüne dönüştü.
Rakamlar ve ödüller büyüdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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