50 Yaşından Sonra Arkadaşlıkları Bitiren 5 Beklenmedik Neden
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50 yaşından sonra arkadaşlıklar çoğu zaman bir kavgayla değil, sessizce bitiyor. Reddedilen bir davet, geri dönülmeyen bir arama derken takvim yavaş yavaş boşalıyor.
Peki bu kopuşların ardında ne var?
İş arkadaşlıkları emeklilikle birlikte zayıflayabiliyor.
Yaş ilerledikçe insanlar zamanlarını daha seçici kullanıyor.
Sağlık sorunları ve içki alışkanlığındaki değişim de etkili oluyor.
Boşanma ya da eş kaybı, çift arkadaşlıklarını da dağıtabiliyor.
Taşınmak ve farklı yönlere değişmek de yolları ayırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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