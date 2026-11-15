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50 Yaşından Sonra Arkadaşlıkları Bitiren 5 Beklenmedik Neden

50 Yaşından Sonra Arkadaşlıkları Bitiren 5 Beklenmedik Neden

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 14:19
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50 yaşından sonra arkadaşlıklar çoğu zaman bir kavgayla değil, sessizce bitiyor. Reddedilen bir davet, geri dönülmeyen bir arama derken takvim yavaş yavaş boşalıyor.

Peki bu kopuşların ardında ne var?

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İş arkadaşlıkları emeklilikle birlikte zayıflayabiliyor.

İş arkadaşlıkları emeklilikle birlikte zayıflayabiliyor.

Bu dostluklar çoğu zaman aynı koridoru, kahve molalarını ve toplantı öncesi sohbetleri paylaşmaya dayanıyor. Emeklilikle bu düzen ortadan kalkınca arkadaşlığın kendi başına ayakta kalması gerekiyor.

Birçoğu bunu başaramıyor. En çok şaşırtan da yıllarca her gün konuşulan, sevilen insanlarla aranın ilk açılması oluyor.

Yaş ilerledikçe insanlar zamanlarını daha seçici kullanıyor.

Yaş ilerledikçe insanlar zamanlarını daha seçici kullanıyor.

Alışkanlıktan, nezaketten ya da suçluluk duygusundan görüşülen kişilere giderek daha az zaman ayrılıyor. Araştırmalar, kalan zamanını sınırlı algılayan insanların sosyal çevrelerini duygusal açıdan en anlamlı ilişkilere doğru daralttığını gösteriyor.

Yoran ilişkiler kesilip atılmıyor ama giderek daha az aranıyor.

Sağlık sorunları ve içki alışkanlığındaki değişim de etkili oluyor.

Sağlık sorunları ve içki alışkanlığındaki değişim de etkili oluyor.

Ağrı, yorgunluk ve hareket kısıtlılığı plan yapmayı zorlaştırıyor. Kişi bir süre sonra davetlere katılamaz hale geliyor, karşı taraf ise bunu mesafe olarak algılayabiliyor.

İçkiyi azaltanlar da bazı arkadaşlıkların yalnızca birlikte içilen akşamlar etrafında kurulduğunu fark edebiliyor. Bu buluşmalar sona erince ortak nokta da kalmıyor.

Boşanma ya da eş kaybı, çift arkadaşlıklarını da dağıtabiliyor.

Boşanma ya da eş kaybı, çift arkadaşlıklarını da dağıtabiliyor.

40 yaşından sonraki birçok arkadaşlık, iki çiftin birlikte görüşmesine dayanıyor. Bu düzen bozulunca diğer çift kimle görüşeceğini bilemiyor ve çoğu zaman taraf tutmak yerine ikisinden de uzaklaşıyor.

Evliliğini kaybeden kişi böylece ortak arkadaş çevresini de kaybedebiliyor.

Taşınmak ve farklı yönlere değişmek de yolları ayırıyor.

Taşınmak ve farklı yönlere değişmek de yolları ayırıyor.

Torunlara yakın olmak ya da daha sakin bir hayat için taşınanlar, bazı arkadaşlıkların aslında yakın oturmanın kolaylığına dayandığını fark ediyor. Gerçek dostluklar mesafeye rağmen sürüyor.

İlgi alanları ve değerler değiştikçe sohbetler zorlaşıyor. Bunu dile getirmenin nazik bir yolu olmadığı için araya giren sessizlik zamanla kalıcı hale gelebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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