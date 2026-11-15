50 Yaşından Sonra Arkadaşlıkları Bitiren 5 Beklenmedik Neden

Torunlara yakın olmak ya da daha sakin bir hayat için taşınanlar, bazı arkadaşlıkların aslında yakın oturmanın kolaylığına dayandığını fark ediyor. Gerçek dostluklar mesafeye rağmen sürüyor.

İlgi alanları ve değerler değiştikçe sohbetler zorlaşıyor. Bunu dile getirmenin nazik bir yolu olmadığı için araya giren sessizlik zamanla kalıcı hale gelebiliyor.