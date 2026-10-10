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Yanmış Bir Yazmayı Açmadan Okudular: Yaklaşık 2 Bin Yıllık Metin Ortaya Çıktı

Yanmış Bir Yazmayı Açmadan Okudular: Yaklaşık 2 Bin Yıllık Metin Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 09:40
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Vezüv Yanardağı'nın MS 79'daki patlamasında kömürleşen bir papirüs, 5 Şubat 2024'te açılmadan okundu. Üç öğrenciden oluşan ekip, rulonun içinden 2 binden fazla Yunanca harf çıkarıp 700 bin dolarlık büyük ödülü kazandı.

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Rulo, Herculaneum'daki antik bir kütüphaneden 18. yüzyılda çıkarıldı

Rulo, Herculaneum'daki antik bir kütüphaneden 18. yüzyılda çıkarıldı

Herculaneum, MS 79'daki patlamada volkanik malzemenin altında kalan Roma kentlerinden biriydi. Papirüs ruloları, Papirüs Villası denen yapının kütüphanesinde bulundu ve kömürleşerek günümüze ulaştı.

Okunan rulo PHerc. Paris. 4 adıyla Fransa'daki Institut de France'ın koleksiyonunda duruyor. Kömürleşmiş ve sarılı durumda olduğu için içindeki yazı yaklaşık 2 bin yıldır görülemiyordu.

Ekip, rulonun tomografi görüntülerini sanal ortamda açıp mürekkebi yapay zekayla buldu

Ekip, rulonun tomografi görüntülerini sanal ortamda açıp mürekkebi yapay zekayla buldu

Vesuvius Challenge adlı yarışma 15 Mart 2023'te başlatıldı ve ödül havuzu 1 milyon doları aştı. Rulonun üç boyutlu tomografi taramaları Oxford yakınlarındaki bir parçacık hızlandırıcısında alındı.

Tomografi görüntüleri sanal ortamda düz yüzeylere dönüştürüldü. Karbon bazlı mürekkep standart taramalarda seçilemediği için yazının yerini makine öğrenmesi modelleri buldu.

Berlin'de biyorobotik okuyan Youssef Nader modeli geliştiren isim oldu. Nebraskalı 21 yaşındaki Luke Farritor ile Zürihli robotik öğrencisi Julian Schilliger katmanların haritalanmasında çalıştı.

Okunan bölümler zevki ele alıyor ve yazarın Philodemos olduğu düşünülüyor

Okunan bölümler zevki ele alıyor ve yazarın Philodemos olduğu düşünülüyor

Yunanca yazılan metin, Epikürcü felsefenin temel konusu olan zevki işliyor. Yazar, yiyecek gibi şeylerin az ya da bol bulunmasının zevki nasıl etkilediğini tartışıyor ve sonda karşıt görüşlü kişilere bir gönderme yapıyor.

Yazarın Epikürcü filozof Philodemos olduğu düşünülüyor, ancak varsayım kesin değil. Yarışmanın şartı 140 harflik dört bölümün okunmasıydı, kazanan ekip ise 11 sütunda 2 binden fazla harf ortaya çıkardı.

Şubat 2024'te rulonun yaklaşık yüzde 95'i hala okunmamış durumdaydı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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