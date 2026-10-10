Yanmış Bir Yazmayı Açmadan Okudular: Yaklaşık 2 Bin Yıllık Metin Ortaya Çıktı

Yunanca yazılan metin, Epikürcü felsefenin temel konusu olan zevki işliyor. Yazar, yiyecek gibi şeylerin az ya da bol bulunmasının zevki nasıl etkilediğini tartışıyor ve sonda karşıt görüşlü kişilere bir gönderme yapıyor.

Yazarın Epikürcü filozof Philodemos olduğu düşünülüyor, ancak varsayım kesin değil. Yarışmanın şartı 140 harflik dört bölümün okunmasıydı, kazanan ekip ise 11 sütunda 2 binden fazla harf ortaya çıkardı.

Şubat 2024'te rulonun yaklaşık yüzde 95'i hala okunmamış durumdaydı.