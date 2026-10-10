Yanmış Bir Yazmayı Açmadan Okudular: Yaklaşık 2 Bin Yıllık Metin Ortaya Çıktı
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Vezüv Yanardağı'nın MS 79'daki patlamasında kömürleşen bir papirüs, 5 Şubat 2024'te açılmadan okundu. Üç öğrenciden oluşan ekip, rulonun içinden 2 binden fazla Yunanca harf çıkarıp 700 bin dolarlık büyük ödülü kazandı.
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Rulo, Herculaneum'daki antik bir kütüphaneden 18. yüzyılda çıkarıldı
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Ekip, rulonun tomografi görüntülerini sanal ortamda açıp mürekkebi yapay zekayla buldu
Okunan bölümler zevki ele alıyor ve yazarın Philodemos olduğu düşünülüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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