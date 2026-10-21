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Yaşam
Oturuş Şekliniz Ruh Halinizi Etkileyebilir

Oturuş Şekliniz Ruh Halinizi Etkileyebilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 19:24
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Masa başında nasıl oturduğumuz, farkında olmadan ruh halimizi ve kararlarımızı etkiliyor olabilir. British Journal of Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırma, dik oturan katılımcıların daha fazla risk aldığını ve kendini daha gururlu hissettiğini gösterdi.

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Katılımcıların duruşu masanın yüksekliğiyle değiştirildi

Katılımcıların duruşu masanın yüksekliğiyle değiştirildi

Çalışmayı McGill Üniversitesi'nden Soren Wainio-Theberge ile Jorge Armony yürüttü. Çoğu genç kadın üniversite öğrencisinden oluşan 198 katılımcı, yüksekliği ayarlanabilen bir masada tablet üzerinden bir görev yaptı. Bir grupta masa yükseltildi ve tablet göz hizasının biraz üstüne yerleştirildi, böylece katılımcılar dik oturdu.

Diğer grupta masa diz hizasına indirildi ve katılımcılar ekranı görmek için kambur durmak zorunda kaldı. Bir kamera katılımcıların boyun açısını ölçtü. Katılımcıların çoğu duruşlarıyla oynandığını fark etmedi.

Dik oturanlar balon görevinde daha fazla risk aldı

Dik oturanlar balon görevinde daha fazla risk aldı

Katılımcılar, sanal bir balonu her şişirdiğinde para kazandıkları ama balon patlarsa o turun kazancını kaybettikleri bir risk testine katıldı. Dik oturan grup, parayı almadan önce balonu daha çok şişirdi. Dik oturanlar ortalama 701 sanal dolar kazanırken kambur oturan grup 645 dolarda kaldı, patlayan balon sayısı ise artmadı.

Farkı yaratan dik oturan gruptu. Kambur oturanlar, standart bir masada aynı testi yapan 113 kişilik kontrol grubuyla benzer davrandı. Boyun açısı daha dik olan katılımcılar testten sonra kendilerini daha gururlu hissettiklerini de söyledi.

Bilerek takınılan güç pozları aynı etkiyi göstermemişti

Bilerek takınılan güç pozları aynı etkiyi göstermemişti

2017'de yapılan bir araştırma, bilerek takınılan güç pozlarının gerçek hayattaki risk alma davranışına bir faydası olmadığını göstermişti. Araştırmacılar, farkın bu çalışmada duruşun talimatla değil, ortamla fark ettirmeden değiştirilmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Katılımcıların çoğunun tek bir Batı ülkesinden genç kadın öğrenciler olması, sonuçların yaşlılara, erkeklere ya da farklı kültürlere genellenmesini zorlaştırıyor. Katılımcılar duruşu kendiliğinden aldığı için kambur grupta bazıları başını eğerken bazıları kalçadan öne doğru eğildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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