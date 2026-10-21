Oturuş Şekliniz Ruh Halinizi Etkileyebilir
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Masa başında nasıl oturduğumuz, farkında olmadan ruh halimizi ve kararlarımızı etkiliyor olabilir. British Journal of Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırma, dik oturan katılımcıların daha fazla risk aldığını ve kendini daha gururlu hissettiğini gösterdi.
Katılımcıların duruşu masanın yüksekliğiyle değiştirildi
Dik oturanlar balon görevinde daha fazla risk aldı
Bilerek takınılan güç pozları aynı etkiyi göstermemişti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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