Oturuş Şekliniz Ruh Halinizi Etkileyebilir

Çalışmayı McGill Üniversitesi'nden Soren Wainio-Theberge ile Jorge Armony yürüttü. Çoğu genç kadın üniversite öğrencisinden oluşan 198 katılımcı, yüksekliği ayarlanabilen bir masada tablet üzerinden bir görev yaptı. Bir grupta masa yükseltildi ve tablet göz hizasının biraz üstüne yerleştirildi, böylece katılımcılar dik oturdu.

Diğer grupta masa diz hizasına indirildi ve katılımcılar ekranı görmek için kambur durmak zorunda kaldı. Bir kamera katılımcıların boyun açısını ölçtü. Katılımcıların çoğu duruşlarıyla oynandığını fark etmedi.