Yaşlanırken Mutluluğu Koruyan Şey Belli Oldu: Kayıpların Etkisini Azaltan Tek Bir His
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Etrafınızda mutsuz yaşlılar mı var? Bu yüzden siz de yaşlanınca mutsuz olacağınızı düşünüyorsanız boşuna endişelenmeyin. Psychology and Aging dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, farkı yaratan şeyin hayatın kontrolünün hâlâ elde olduğu hissi olduğunu gösterdi.
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Farkı yaratan şey kontrol hissi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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