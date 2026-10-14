Yaşlanırken Mutluluğu Koruyan Şey Belli Oldu: Kayıpların Etkisini Azaltan Tek Bir His

Almanya'daki Jena Friedrich Schiller Üniversitesi ve Lüksemburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaş ortalaması 64 olan 268 orta yaşlı ve yaşlı yetişkini inceledi. Katılımcılar 14 gün boyunca her gün yaşa bağlı kayıplarını, kazanımlarını ve ne kadar mutlu olduklarını kaydetti.

Kayıplar, azalan kondisyon gibi yaşla gelen olumsuz değişiklikleri; kazanımlar ise tecrübe ve duygusal olgunluk gibi artıları kapsıyordu. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların hayatları üzerinde ne kadar kontrol hissettiğini de ölçtü.