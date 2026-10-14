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Yaşlanırken Mutluluğu Koruyan Şey Belli Oldu: Kayıpların Etkisini Azaltan Tek Bir His

Yaşlanırken Mutluluğu Koruyan Şey Belli Oldu: Kayıpların Etkisini Azaltan Tek Bir His

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 11:04
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Etrafınızda mutsuz yaşlılar mı var? Bu yüzden siz de yaşlanınca mutsuz olacağınızı düşünüyorsanız boşuna endişelenmeyin. Psychology and Aging dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, farkı yaratan şeyin hayatın kontrolünün hâlâ elde olduğu hissi olduğunu gösterdi.

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268 kişi 14 gün boyunca günlük tuttu

268 kişi 14 gün boyunca günlük tuttu

Almanya'daki Jena Friedrich Schiller Üniversitesi ve Lüksemburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaş ortalaması 64 olan 268 orta yaşlı ve yaşlı yetişkini inceledi. Katılımcılar 14 gün boyunca her gün yaşa bağlı kayıplarını, kazanımlarını ve ne kadar mutlu olduklarını kaydetti.

Kayıplar, azalan kondisyon gibi yaşla gelen olumsuz değişiklikleri; kazanımlar ise tecrübe ve duygusal olgunluk gibi artıları kapsıyordu. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların hayatları üzerinde ne kadar kontrol hissettiğini de ölçtü.

Farkı yaratan şey kontrol hissi

Farkı yaratan şey kontrol hissi

Sonuçlara göre yaşa bağlı kayıpları daha çok fark edenler genel olarak daha az mutluydu. Ancak bu bağlantı yalnızca kontrol hissi düşük olan kişilerde görüldü. Hayatının kontrolünün kendi elinde olduğunu hissedenlerde kayıplar mutlulukla belirgin bir ilişki göstermedi.

Gün gün bakıldığında da benzer bir tablo çıktı. Kayıpların arttığı günlerde mutluluk düştü. Bu düşüş, kişinin kendini çaresiz hissettiği günlerde çok daha belirgin oldu.

Kazanımları görmek de önemli

Kazanımları görmek de önemli

Araştırma, yaşlanmayı yalnızca kayıp olarak görmemenin de önemli olduğunu gösteriyor. Yaşla gelen kazanımların az hissedildiği günler de daha mutsuz geçti.

Araştırmacılara göre yaşlanma algısını iyileştirmek ve kontrol hissini güçlendirmek, ileri yaştaki kişilere yönelik destek programlarında dikkate alınmalı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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