Mutsuzluk Bile Alışkanlık Haline Gelebiliyor: Döngüyü Kırmanın 4 Yolu

Mutsuzluğun alışkanlığa dönüşmesi kulağa tuhaf gelse de işleyiş diğer alışkanlıklarınkiyle aynı. Beyin defalarca yaşadığı durumları öngörülebilir buluyor, öngörülebilir olan da ona güvenli geliyor. Bu yüzden insan, kendisini yoran bir düzenin içinde bile 'En azından ne olacağını biliyorum' rahatlığına tutunabiliyor.

Grazia'da yer alan psikoloji yazısı bu durumu aynı rutini sürdürüp farklı bir sonuç beklemek olarak tarif ediyor. Sevgi isteyip yeni insanlarla tanışmaktan kaçınmak, işinden yakınıp hiçbir şeyi değiştirmemek bunun en tanıdık örnekleri. Tanıdık olan güven veriyor ama her seferinde aynı sonucu da beraberinde getiriyor.