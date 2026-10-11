Mutsuzluk Bile Alışkanlık Haline Gelebiliyor: Döngüyü Kırmanın 4 Yolu
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Bazı günler canımızı sıkan belirgin bir şey olmasa bile içimizdeki o tanıdık kasvet yerinden kıpırdamaz. Psikologlara göre bunun nedeni her zaman hayatın kendisi değil. Zihin, uzun süre tekrarladığı duyguları tıpkı bir alışkanlık gibi sürdürmeye yatkın. Üstelik bu döngü fark edilmediği sürece insan mutsuzluğa alıştığını bile anlamıyor, ama her alışkanlık gibi bu da kırılabiliyor.
Kaynak: Grazia
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Beyin tanıdık olanı mutlu edenden daha güvenli buluyor
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Olumsuz düşünmenin kendisi de zihinsel bir alışkanlık
Kafada kurmak hep aynı yerde, aynı ruh halinde otomatikleşiyor
Kendini olumsuz görenler onları olumsuz görene daha bağlı kalabiliyor
1. Döngüyü başlatan anı fark edin
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2. Eski kırgınlıkları kağıda dökün ve defteri kapatın
3. Rutininizde yalnızca tek bir şeyi değiştirin
4. İç sesinizle bir dostunuzla konuşur gibi konuşun
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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