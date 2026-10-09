Psikologlar Sohbetten Sonra 'Yanlış Bir Şey mi Dedim?' Diye Düşünenleri Uyarıyor

Psikolojide bu duruma 'olay sonrası işleme' deniyor. Sosyal kaygıyı açıklayan en bilinen modellerden birini geliştiren David Clark ve Adrian Wells'e göre kaygılı kişiler bir ortamdan ayrıldıktan sonra yaşananları en ince ayrıntısına kadar gözden geçiriyor. Bu sırada akılda kalan şey keyifli anlar değil, gergin hissedilen ve hata yapıldığı düşünülen saniyeler oluyor.

İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden araştırmacıların Behaviour Research and Therapy dergisinde yayımlanan çalışması bu döngüyü yakından izledi. Katılımcılar daha önce hiç tanımadıkları biriyle sohbet etti, ardından kendi performanslarını puanladı. Bir hafta sonra ikinci bir sohbet yapacakları söylenen katılımcıların o hafta boyunca ilk konuşmayı ne sıklıkla düşündükleri de kaydedildi.

Sosyal kaygısı yüksek olan grup sohbet sırasında daha gergin hissetti, kendi performansını gerçekte olduğundan daha kötü değerlendirdi ve sonraki günlerde konuşmayı çok daha sık zihninde canlandırdı. Kafada yapılan bu tekrarlar ne kadar olumsuzsa, kişinin kendine verdiği not da bir hafta sonra o kadar düşük kaldı.

Psikologlar bu tabloyu 'beğenilme açığı' ile ilişkilendiriyor. 2018'de yapılan bir araştırma, insanların sohbet ettikleri kişilerin kendilerinden ne kadar hoşlandığını sistematik olarak küçümsediğini göstermişti. Kaygı ise bu açığı daha da büyütüyor.