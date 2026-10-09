Psikologlar Sohbetten Sonra 'Yanlış Bir Şey mi Dedim?' Diye Düşünenleri Uyarıyor
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Bir davetten, iş yemeğinden ya da arkadaş buluşmasından eve dönüp yatağa uzandığınızda konuşmanın her anı yeniden gözünüzün önüne mi geliyor? 'O espriyi yapmasam mıydı?', 'Çok mu konuştum?' gibi sorular saatlerce, bazen günlerce peşinizi bırakmıyorsa bunun psikolojide bir karşılığı var. Uzmanlara göre bu döngü, karşımızdakinin bizi gerçekte nasıl gördüğünü de çarpıtıyor. Üstelik farkında olmadan ilişkilerimizi yıpratabiliyor.
Kaynak: Verywell Mind
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Kaygılı kişiler bir hafta sonra bile sohbeti kafalarında çeviriyor
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Yakınlarına sürekli "İyi miydim?" diye sormak da bu döngünün parçası
Kafada kurulan senaryo zamanla gerçeğe dönüşebiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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