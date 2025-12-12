onedio
56 Ülke Sıraya Girdi! Türk Genç Girişimci Sektördeki Eksikliği Kapattı

56 Ülke Sıraya Girdi! Türk Genç Girişimci Sektördeki Eksikliği Kapattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 14:21

Bazen büyük başarılar en küçük fark edişlerle başlıyor. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan Serkan Gür de bu yolculuğa kendi düğününe hazırlanırken çıktı. Organizasyon sektöründe ciddi bir üretim açığı olduğunu fark eden genç girişimci, 30 metrekarelik küçük bir atölyede kolları sıvadı. Bugün ise nikah masalarından kına tahtlarına kadar onlarca ürünü 56 ülkeye ihraç ediyor.

Kaynak: AA

Kendi düğününe hazırlanırken fark etti, sektöre girişi böyle başladı

Kendi düğününe hazırlanırken fark etti, sektöre girişi böyle başladı

Evli ve bir çocuk babası 26 yaşındaki Serkan Gür, kendi düğünü için hazırlık yaptığı sırada özellikle organizasyonlarda kullanılan ekipmanların üretiminde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. Bu fark ediş, onu daha önce denediği ancak başarılı olamadığı sektörlerden tamamen farklı bir yola yöneltti.

Bir süre farklı alanlarda çalıştığını ancak istediği sonucu alamadığını belirten Gür, her başarısızlığın kendisine tecrübe kattığını vurguladı. Girişimcilikten hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Gür, bu süreci şu sözlerle anlattı, '30 metrekarelik küçük bir atölyede başladım. Bugün 5 bin 650 metrekare kapalı alanda üretim yapan büyük bir tesis haline geldik.'

30 metrekarelik atölyeden 5 bin 650 metrekarelik üretim tesisine!

30 metrekarelik atölyeden 5 bin 650 metrekarelik üretim tesisine!

2021 yılında organizasyon ve düğün ekipmanları üretmek üzere ilk adımı atan Gür, zamanla artan taleplerle birlikte makine ve ekipman yatırımı yaptı. Geçen yıl ise üretim kapasitesini artırmak için tesisini büyüttü. Bugün Bozüyük’teki tesiste 56 kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor.

Üretim yelpazesinin oldukça geniş olduğunu belirten Gür, tüm sürecin kendi bünyelerinde ilerlediğini söyledi. Gür, 'Ahşap, metal, pleksi, neon tabeladan kına tahtına kadar tüm organizasyon ürünlerini kendi bünyemizde üretiyoruz. Bir organizasyon firmasının ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları tek çatı altında kendi fabrikamızda üretiyoruz. Türkiye’de ilçeler dahil köylerine kadar tedarik sağlıyoruz. Düğün salonları, organizasyon firmaları ve davet evleri gibi Türkiye genelinde binlerce işletmenin ekipman tedarikçisiyiz.' ifadelerini kullandı.

Bozüyük'ten dünyaya açılan marka, 56 ülkede kullanılıyor

Bozüyük’ten dünyaya açılan marka, 56 ülkede kullanılıyor

Serkan Gür’ün kurduğu üretim ağı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Almanya, Belçika, Makedonya ve Hollanda başta olmak üzere toplam 56 ülkeye ihracat yapılıyor. Gür, Bozüyük’ten çıkan bir markanın dünyada kullanılmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

İstihdam konusunda da büyümeye devam ettiklerini belirten Gür, tasarım sürecinin tamamen kendi ekipleri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Gür, 'Her ürünün çizimi, ölçüsü, oranı ve malzemesi tamamen bize ait. Yani dışarıdan bir ürünü kopyalamıyoruz. Tam tersine sektörde yeni trendleri belirleyen tasarımları ortaya koyuyoruz.' dedi.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
