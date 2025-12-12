56 Ülke Sıraya Girdi! Türk Genç Girişimci Sektördeki Eksikliği Kapattı

Evli ve bir çocuk babası 26 yaşındaki Serkan Gür, kendi düğünü için hazırlık yaptığı sırada özellikle organizasyonlarda kullanılan ekipmanların üretiminde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. Bu fark ediş, onu daha önce denediği ancak başarılı olamadığı sektörlerden tamamen farklı bir yola yöneltti.

Bir süre farklı alanlarda çalıştığını ancak istediği sonucu alamadığını belirten Gür, her başarısızlığın kendisine tecrübe kattığını vurguladı. Girişimcilikten hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Gür, bu süreci şu sözlerle anlattı, '30 metrekarelik küçük bir atölyede başladım. Bugün 5 bin 650 metrekare kapalı alanda üretim yapan büyük bir tesis haline geldik.'