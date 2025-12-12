56 Ülke Sıraya Girdi! Türk Genç Girişimci Sektördeki Eksikliği Kapattı
Bazen büyük başarılar en küçük fark edişlerle başlıyor. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan Serkan Gür de bu yolculuğa kendi düğününe hazırlanırken çıktı. Organizasyon sektöründe ciddi bir üretim açığı olduğunu fark eden genç girişimci, 30 metrekarelik küçük bir atölyede kolları sıvadı. Bugün ise nikah masalarından kına tahtlarına kadar onlarca ürünü 56 ülkeye ihraç ediyor.
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendi düğününe hazırlanırken fark etti, sektöre girişi böyle başladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 metrekarelik atölyeden 5 bin 650 metrekarelik üretim tesisine!
Bozüyük’ten dünyaya açılan marka, 56 ülkede kullanılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın