Kumpas Tuttu: Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın Sırrı ve Salkım'ı Çıldırtan Gelin Adayı Ortaya Çıktı!
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Kızılcık Şerbeti'nde bu cuma ortalık fena karışıyor. Show TV'nin 141. bölüm için paylaştığı özete göre Ünal ailesi şirketini kaybederken evdeki huzur da yerle bir oluyor. Üstelik Başak'ın Fatih'ten sakladığı bir sır var, Salkım ise kapıdan giren yeni gelin adayını görünce küplere biniyor.
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Kızılcık Şerbeti 5. sezona neredeyse yepyeni bir kadroyla ve Nilay'ın ölümüyle başladı.
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Asude ile Asil'in Yusuf üzerinden kurduğu kumpas tuttu, Ünal Holding Abdullah'ın elinden gidiyor.
Başak bebeği için amansız hastalığını Fatih'ten saklıyor, Salkım'ı ise yeni gelin adayı çıldırtıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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