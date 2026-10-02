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Kumpas Tuttu: Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın Sırrı ve Salkım'ı Çıldırtan Gelin Adayı Ortaya Çıktı!

Kumpas Tuttu: Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın Sırrı ve Salkım'ı Çıldırtan Gelin Adayı Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 08:56
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Kızılcık Şerbeti'nde bu cuma ortalık fena karışıyor. Show TV'nin 141. bölüm için paylaştığı özete göre Ünal ailesi şirketini kaybederken evdeki huzur da yerle bir oluyor. Üstelik Başak'ın Fatih'ten sakladığı bir sır var, Salkım ise kapıdan giren yeni gelin adayını görünce küplere biniyor.

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Kızılcık Şerbeti 5. sezona neredeyse yepyeni bir kadroyla ve Nilay'ın ölümüyle başladı.

Kızılcık Şerbeti 5. sezona neredeyse yepyeni bir kadroyla ve Nilay'ın ölümüyle başladı.

Show TV'nin cuma akşamlarındaki kalesi Kızılcık Şerbeti, 5. sezona kadrosu baştan aşağı değişmiş halde girdi. Apo'yu artık Ahmet Mümtaz Taylan, Fatih'i Emre Dinler canlandırıyor; Çimen de yeni sezonda Selin Türkmen'den Asena Keskinci'ye geçti.

Nilay'ın ölümüyle açılan sezonun ilk bölümü diziyi tüm kategorilerde zirveye taşıdı. Ama ikinci hafta tablo değişti: 140. bölüm ABC1'de 4,63'e geriledi, sosyal medyada da 'senaryo yine başa sardı' yorumları çoğaldı. Bu akşam işi daha da zor, çünkü Taşacak Bu Deniz de yeni sezonuyla aynı akşam ekrana dönüyor.

Asude ile Asil'in Yusuf üzerinden kurduğu kumpas tuttu, Ünal Holding Abdullah'ın elinden gidiyor.

Asude ile Asil'in Yusuf üzerinden kurduğu kumpas tuttu, Ünal Holding Abdullah'ın elinden gidiyor.

Bir süredir sessiz sedasız örülen plan sonunda hedefini buluyor. Asude ile Asil'in Yusuf'u kullanarak kurduğu kumpasla Abdullah ve Fatih, şirket üzerindeki tüm yetkilerini kaybediyor. Ünal Holding'de bir devir resmen kapanıyor, iflas haberi de aileyi yıkıyor.

Peki Apo havlu atacak mı? Hiç sanmıyoruz. Fragmandaki 'Ben bu şirketi onlara bırakmam. Gerekirse sıfırdan başlarım, yine karşılarına dikilirim' sözleri, savaşın asıl şimdi başladığını gösteriyor.

Asıl patlama ise evde yaşanıyor. 'İşimizin bozulduğunun ilk günü, evde sabah ilk kavga' repliğiyle başlayan sofra tartışması, Ünallar'ın evinde tansiyonun hiç düşmeyeceğinin habercisi.

Başak bebeği için amansız hastalığını Fatih'ten saklıyor, Salkım'ı ise yeni gelin adayı çıldırtıyor.

Başak bebeği için amansız hastalığını Fatih'ten saklıyor, Salkım'ı ise yeni gelin adayı çıldırtıyor.

Bölümün en çok konuşulacak sahnesi Başak'tan geliyor. Bebeğini kucağına alabilmek için her şeyi göze alan Başak, amansız bir hastalığın tedavisine Fatih'ten gizli başlıyor. Fatih karısının halsizliğini hamileliğe bağlıyor ama telefona düşen bir mesaj içini korkuyla dolduruyor. Fragmandaki 'Sen neyin tedavisini oluyorsun Başak?' sorusu da sırrın uzun süre saklanamayacağını şimdiden ele veriyor.

Salkım'ın da keyfi yerinde değil. Emir'in yeni gelin adayı Ayşin'i eve getirmesi, Salkım'ı çılgına çeviriyor. Aynı bölümde Elif ile Buğra sade bir törenle nikah masasına oturuyor.

İşin içinde bir de kıskançlık var. Lider'in evindeki gergin karşılaşma Ömer ile Hilal arasında kriz çıkarırken, Kıvılcım ile Lider'in yakınlaşması ateşe benzin döküyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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