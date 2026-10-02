Kumpas Tuttu: Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın Sırrı ve Salkım'ı Çıldırtan Gelin Adayı Ortaya Çıktı!

Bir süredir sessiz sedasız örülen plan sonunda hedefini buluyor. Asude ile Asil'in Yusuf'u kullanarak kurduğu kumpasla Abdullah ve Fatih, şirket üzerindeki tüm yetkilerini kaybediyor. Ünal Holding'de bir devir resmen kapanıyor, iflas haberi de aileyi yıkıyor.

Peki Apo havlu atacak mı? Hiç sanmıyoruz. Fragmandaki 'Ben bu şirketi onlara bırakmam. Gerekirse sıfırdan başlarım, yine karşılarına dikilirim' sözleri, savaşın asıl şimdi başladığını gösteriyor.

Asıl patlama ise evde yaşanıyor. 'İşimizin bozulduğunun ilk günü, evde sabah ilk kavga' repliğiyle başlayan sofra tartışması, Ünallar'ın evinde tansiyonun hiç düşmeyeceğinin habercisi.