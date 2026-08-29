Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumuyla İlgili Prof. Dr. Ercan Akşit Son Durumu Açıkladı
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Çanakkale'de geçirdiği büyük kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'a 40 dakika içinde başarılı bir balon ve stent operasyonu uygulandığını belirten doktoru, sanatçının durumunun stabil olduğunu ve iki gün içinde taburcu olabileceğini açıkladı.
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Doktoru sevindiren haberi açıkladı.
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Akşit, Cem Yılmaz'ın sağlık durumunu açıklarken geçirdiği krizin ciddiyetine dikkat çekti:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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