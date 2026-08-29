Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumuyla İlgili Prof. Dr. Ercan Akşit Son Durumu Açıkladı

'Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde (bize ulaştıktan sonra hızlıca) müdahale ettikçe çoğu dokusu ölmeden, kalp krizi kalb etersinliğine çevirmeden sağlayacak yatağına aldık. 40 dakika içinde balon ve stent işlemlerini uygulayarak yatağına aldık. Kanama kontrolünü sağladık, el bileğinden anjiyo kılıfını çektik. Şu an yatağında istirahat ediyor.'