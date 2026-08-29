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Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumuyla İlgili Prof. Dr. Ercan Akşit Son Durumu Açıkladı

Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumuyla İlgili Prof. Dr. Ercan Akşit Son Durumu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 23:59
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Çanakkale'de geçirdiği büyük kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'a 40 dakika içinde başarılı bir balon ve stent operasyonu uygulandığını belirten doktoru, sanatçının durumunun stabil olduğunu ve iki gün içinde taburcu olabileceğini açıkladı.

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Doktoru sevindiren haberi açıkladı.

Akşit, Cem Yılmaz'ın sağlık durumunu açıklarken geçirdiği krizin ciddiyetine dikkat çekti:

Akşit, Cem Yılmaz'ın sağlık durumunu açıklarken geçirdiği krizin ciddiyetine dikkat çekti:

'Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde (bize ulaştıktan sonra hızlıca) müdahale ettikçe çoğu dokusu ölmeden, kalp krizi kalb etersinliğine çevirmeden sağlayacak yatağına aldık. 40 dakika içinde balon ve stent işlemlerini uygulayarak yatağına aldık. Kanama kontrolünü sağladık, el bileğinden anjiyo kılıfını çektik. Şu an yatağında istirahat ediyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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