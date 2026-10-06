Ormanın Sadece Birkaç Santim Altından Savaş Tanrısının Tapınağı Çıktı

Tapınak, Almanya'nın Hessen eyaletinde, Rosbach vor der Höhe yakınlarındaki Taunus ormanında bulundu. Burada bir zamanlar Kapersburg adlı Roma kalesine bağlı sivil bir yerleşim vardı. Hessen Arkeoloji Dairesi bu yerleşimde 2024'ten beri kazı yapıyor.

Ortaya çıkan yapı yaklaşık 5 metre uzunluğunda. Kalınlığı 50 santimetreyi bulan taş duvarları hâlâ sağlam. Ortada küçük, kare bir ibadet odası var ve bir tarafının açık olduğu düşünülüyor.

Bölge arkeoloğu Kai Mückenberger'e göre koruma koşulları Hessen'de neredeyse eşsiz, çünkü orman toprağın katmanlarını bozulmadan saklamış. Kazı ekibinden Katharina Grießhaber de 'Bu kadar güzel Roma duvarları bulmak gerçek bir heyecan' diyor.