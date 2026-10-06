article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Ormanın Sadece Birkaç Santim Altından Savaş Tanrısının Tapınağı Çıktı

Ormanın Sadece Birkaç Santim Altından Savaş Tanrısının Tapınağı Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya'da bir ormanın zemininin sadece birkaç santim altında Roma döneminden kalma bir tapınak bulundu.

Arkeologlara göre tapınak, Romalıların savaş tanrısı Mars'a adanmıştı. Kazılarda bir zafer tanrıçası heykelciği de gün ışığına çıktı!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tapınak Orman Zemininin Hemen Altındaydı

Tapınak Orman Zemininin Hemen Altındaydı

Tapınak, Almanya'nın Hessen eyaletinde, Rosbach vor der Höhe yakınlarındaki Taunus ormanında bulundu. Burada bir zamanlar Kapersburg adlı Roma kalesine bağlı sivil bir yerleşim vardı. Hessen Arkeoloji Dairesi bu yerleşimde 2024'ten beri kazı yapıyor.

Ortaya çıkan yapı yaklaşık 5 metre uzunluğunda. Kalınlığı 50 santimetreyi bulan taş duvarları hâlâ sağlam. Ortada küçük, kare bir ibadet odası var ve bir tarafının açık olduğu düşünülüyor.

Bölge arkeoloğu Kai Mückenberger'e göre koruma koşulları Hessen'de neredeyse eşsiz, çünkü orman toprağın katmanlarını bozulmadan saklamış. Kazı ekibinden Katharina Grießhaber de 'Bu kadar güzel Roma duvarları bulmak gerçek bir heyecan' diyor.

Zafer Tanrıçası Heykelciği de Bulundu

Zafer Tanrıçası Heykelciği de Bulundu

Kazının en dikkat çeken buluntusu, Romalıların zafer tanrıçası Victoria'ya ait neredeyse tam bir heykelcik gövdesi. Kanatları, palmiye dalı ve defne tacından tanrıçanın kim olduğu kolayca anlaşılıyor.

Arkeologlar ayrıca savaş tanrısı Mars'a ait olduğu düşünülen bir heykelin el parçasını, hayvan figürlerini ve adak taşlarını buldu. Mars, Yunan mitolojisindeki Ares'in Roma'daki karşılığı.

Adak taşlarından birindeki Latince yazıt henüz çözülmedi. Araştırmacılar, bu yazıtın yerleşimin asıl adını ortaya çıkarabileceğini umuyor.

Romalılar Gittikten Sonra da Burada Biri Yaşamış Olabilir

Romalılar Gittikten Sonra da Burada Biri Yaşamış Olabilir

Kapersburg, Roma İmparatorluğu'nun bugünkü Almanya'daki sınırını koruyan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Limes savunma hattının bir parçasıydı. Kalede yaklaşık 150 yıl boyunca Numerus Nidensium adlı bir yardımcı birlik görev yaptı.

Romalılar 3. yüzyılda bu sınır hattını terk etti. Ancak tapınağın yanında bulunan geç antik döneme ait bir broş ve el yapımı çömlek parçaları, bölgenin Romalılardan sonra da kullanılmış olabileceğini gösteriyor.

Arkeologlara göre bu buluntular, Limes'ten çekilme sonrasına ait ilk arkeolojik iz olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın