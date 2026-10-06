Ormanın Sadece Birkaç Santim Altından Savaş Tanrısının Tapınağı Çıktı
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Tapınak Orman Zemininin Hemen Altındaydı
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Zafer Tanrıçası Heykelciği de Bulundu
Romalılar Gittikten Sonra da Burada Biri Yaşamış Olabilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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