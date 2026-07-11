İskandinavya'da Dürüstlük Testi: Norveç Dağlarındaki Sahipsiz Mini Market Kulübesi Hayran Bıraktı

Dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri olan Norveç, sadece fiyortları ve kuzey ışıklarıyla değil, toplumsal güven kültürüyle de şaşırtıyor. İskandinav coğrafyasının zorlu doğa şartlarında şekillenen bu yaşam tarzı, modern insanın hayal etmekte bile zorlanacağı bir dürüstlük üzerine kurulu. İnsan ilişkilerinde güvenin en üst seviyede olduğu bu topraklarda, alışveriş alışkanlıkları da bildiğimiz tüm kalıpları yıkıyor.

Norveç'in el değmemiş ormanlarının derinliklerindeki sıra dışı bir kulübe sosyal medyada viral oldu. Bir gezginin kamerasına yansıyan görüntülerde, tamamen sahipsiz ve açık bırakılmış bir mini marketin işleyişi pek çok kişiyi hem şaşırttı hem hayran bıraktı. Herhangi bir denetimin veya personelin bulunmadığı bu sistem 'Bizim ülkemizde olsaydı ne olurdu?' sorusu üzerine düşündürdü.

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