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İskandinavya'da Dürüstlük Testi: Norveç Dağlarındaki Sahipsiz Mini Market Kulübesi Hayran Bıraktı

İskandinavya'da Dürüstlük Testi: Norveç Dağlarındaki Sahipsiz Mini Market Kulübesi Hayran Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 21:43

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Dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri olan Norveç, sadece fiyortları ve kuzey ışıklarıyla değil, toplumsal güven kültürüyle de şaşırtıyor. İskandinav coğrafyasının zorlu doğa şartlarında şekillenen bu yaşam tarzı, modern insanın hayal etmekte bile zorlanacağı bir dürüstlük üzerine kurulu. İnsan ilişkilerinde güvenin en üst seviyede olduğu bu topraklarda, alışveriş alışkanlıkları da bildiğimiz tüm kalıpları yıkıyor.

Norveç'in el değmemiş ormanlarının derinliklerindeki sıra dışı bir kulübe sosyal medyada viral oldu. Bir gezginin kamerasına yansıyan görüntülerde, tamamen sahipsiz ve açık bırakılmış bir mini marketin işleyişi pek çok kişiyi hem şaşırttı hem hayran bıraktı. Herhangi bir denetimin veya personelin bulunmadığı bu sistem 'Bizim ülkemizde olsaydı ne olurdu?' sorusu üzerine düşündürdü. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DalH0oMMJQ1/
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Bu sistem, Norveç'te oldukça yaygın olan ve "Dürüstlük Kulübesi" olarak adlandırılan, tamamen toplumsal güven esasına dayalı bir self-servis alışveriş modeli

Bu sistem, Norveç'te oldukça yaygın olan ve "Dürüstlük Kulübesi" olarak adlandırılan, tamamen toplumsal güven esasına dayalı bir self-servis alışveriş modeli

Genellikle doğa yürüyüşü rotalarında, dağ eteklerinde veya ormanlık alanların ortasında karşınıza çıkan bu küçük kulübelerin kapıları hiçbir zaman kilitli olmaz. İçeri girdiğinizde raflarda dağcılar ve yürüyüşçüler için hazır kurutulmuş yemekler, atıştırmalıklar, çikolatalar veya kahveler bulursunuz. Sistemde başınızda bekleyen bir görevli, kasa ya da çoğunlukla bir güvenlik kamerası yer almaz. Almak istediğiniz ürünleri seçtikten sonra, kulübenin duvarında asılı olan fiyat listesine bakarsınız. Ödemeyi ise yine duvarda bulunan QR kodu telefonunuzla taratarak, Norveç'te yaygın olan mobil ödeme uygulamaları üzerinden online olarak gerçekleştirirsiniz. Yani sistem, tamamen bireyin dürüstlüğüne ve vicdanına emanet edilmiş bir şekilde işler.

Bu ve benzeri dürüstlük tabanlı alışveriş modelleri, dünyada suç oranının son derece düşük, refah seviyesinin ve insanlar arasındaki güven duygusunun ise yüksek olduğu belirli bölgelerde hayat buluyor. Norveç’in yanı sıra İsveç ve Finlandiya gibi diğer İskandinav ülkelerinde de benzer dağ kulübelerine ve insansız kırsal dükkanlara sıkça rastlanıyor. Avrupa'nın iç kesimlerine doğru ilerlediğimizde, İsviçre ve Avusturya Alpleri'ndeki yürüyüş yollarında çiftçilerin taze peynir, süt, bal veya yumurta bıraktığı, yanına da bir kumbara ya da QR kod koyduğu küçük ahşap dolaplar görmek oldukça doğal. Benzer şekilde İzlanda ve Yeni Zelanda'nın kırsal turizm rotalarında yol kenarına bırakılan odun veya taze yiyecek tezgahları bu yöntemle işletiliyor. Avrupa dışındaki en popüler örneklerden biri ise Japonya. Ülkenin kırsal bölgelerinde 'Mujin Hanbaisho' adı verilen insansız satış tezgahlarında, çiftçiler taze sebze ve meyvelerini bırakır ve alıcılar parayı kutuya atarak hakkıyla alışverişini yapar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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