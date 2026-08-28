article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
30 Yıldır "Hepsini Yakalamaya" Çalışıyoruz: Pokémon Fenomeni - Sizin Favoriniz Hangisi?

etiket 30 Yıldır "Hepsini Yakalamaya" Çalışıyoruz: Pokémon Fenomeni - Sizin Favoriniz Hangisi?

Özlem Gökbel
Özlem Gökbel - yazio
28.08.2026 - 11:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şahsen hiç fanatiği olmadım ama hakkını vermek lazım… Bir zamanlar sadece Game Boy ekranında yakalanan küçük yaratıklardı. Bugünse milyonlarca dolara el değiştiren koleksiyon kartları, animasyon dizileri, sinema filmleri, oyuncaklar ve küresel yıldızlarla yapılan iş birlikleriyle koskoca bir evren. Ve tabii ki yetişkinlerin çocukluklarına açılan nostaljik dev bir kapı… Pokémon 30 yaşında. Ve otuzuncu yılını kutlamak için oldukça zekice bir soru seçmiş durumda: “What’s Your Favorite?” – Senin favorin hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soruyu zekice bulmam sebepsiz değil.

Soruyu zekice bulmam sebepsiz değil.

Bu soru, fanatiği olsun olmasın Pokémon evrenine bir kez dalmış bir kişinin kendini nasıl tanımladığı ve hatta belki de çocukluktan yetişkinliğe nasıl şekillendirdiği ile de ilintili. “En güçlüsü hangisi?” ya da “En nadiri?”, “En değerlisi?” diye sormuyor. Bir zamanların meşhur hedefindeki gibi “hepsini yakalayıp yakalayamadığımızı” da sormuyor. Favorimizi soruyor; sevdiğimizi, benimsediğimizi… Çünkü otuz yılın sonunda Pokémon’un elinde yalnızca devasa bir karakter kataloğu değil, milyonlarca insanın kişisel hafızasına dağılmış bağlar var.

Aslında bu yazıyı geçtiğimiz Şubat ayında yazmam daha anlamlı olurdu, zira Pokémon’un doğum günü Şubat’taydı. Ama bugün önüme düşen SANDISK® Pokémon USB-C™ Flash Sürücü bülteni beni fena halde dürttü. SANDISK® de Pokémon’un otuzuncu yılını karakterlerinden Mew’in hafifliğinden ve zarafetinden ilham alan kompakt bir flash sürücü ve taşınabilir SSD ile kutluyormuş. Onlar yeni kutluyorsa ben de bugün yazabilirim bu yazıyı diye düşündüm.

Ortak Hafıza

Ortak Hafıza

27 Şubat 1996'da Japonya'da Pokémon Red ve Pokémon Green piyasaya çıktığında Pokémon henüz ne küresel bir marka ne de milyonlarca insanın ortak çocukluk hafızasıydı. Küçük bir taşınabilir oyun konsolunun içinde keşfedilecek bir dünya, yakalanacak yaratıklar ve başka oyuncularla değiş tokuş edilebilecek Pokémon'lar vardı. Otuz yıl sonra ise aynı evren video oyunlarından animasyona, sinemadan koleksiyon kartlarına, mobil uygulamalardan modaya kadar uzanan dev bir kültürün merkezinde duruyor. Ama Pokémon’un otuz yılını yalnızca kronolojik bir başarı hikâyesi olarak okumak biraz eksik kalıyor; bu otuz yıl bize başka bir şeyi de anlatıyor: Çocukluk kültürünün nasıl yetişkin kültürüne dönüştüğünü.

Bir Kuşağın Cebindeki Dünya

Bir Kuşağın Cebindeki Dünya

1990’ların sonunda çocuk olmak, bugünün kesintisiz dijital dünyasından oldukça farklıydı. İnternet henüz hayatın merkezinde değildi; eğlence küçük ekranlarda, belirli saatlerde yayımlanan çizgi filmlerde, okul çantalarına sıkıştırılan kartlarda ve arkadaşlarla fiziksel olarak değiş tokuş edilen nesnelerde yaşıyordu. Pokémon tam da böyle bir dünyanın çocuğuydu.

Game Boy’un küçücük ekranında karşımıza çıkan yaratıkların cazibesi yalnızca savaşmak ya da oyunu kazanmak değildi. Keşfetmek, biriktirmek, değiştirmek ve en önemlisi kendine bir yol arkadaşı seçmekti: Sevimli savaşçı Pikachu mu? Ateşli Charmander mı? Gücünü sırtında taşıyan Bulbasaur mu? Sonsuz olasılıklara açık Eevee mi? Gizemli ve ulaşılması güç Mew mü? 

Bu tercihler çocukluk evreninin son derece ciddi meseleleriydi. Sonra animasyon geldi. 10 yaşındaki Ash Ketchum ve yolculuğu boyunca yanından hiç ayrılmayan ilk Pokémon'u Pikachu’nun maceraları Pokémon’u konsolu olan çocukların dünyasından çıkarıp televizyon izleyen milyonların hayatına taşıdı. 1999’da Pokémon Trading Card Game’in Kuzey Amerika ve Avrupa’ya ulaşmasıyla Pokémon bir kez daha biçim değiştirdi. Artık yalnızca ekranda oynanan bir oyun değildi; ceplere konulabilen, elde tutulabilen, arkadaşlara göstererek hava atılabilen bir kültür objesiydi. İşte bugün yaşananları anlamak için asıl önemli nokta da burada başlıyor.

Çocukluk Çekmecesinden Müzayede Salonuna

Çocukluk Çekmecesinden Müzayede Salonuna

Bir zamanlar okul bahçelerinde el değiştiren Pokémon kartlarının bugün ciddi bir koleksiyon ekonomisinin parçası olacağı kimin aklına gelirdi?

16 Şubat 2026’da son derece nadir bir Pikachu Illustrator kartı açık artırmada 16 milyon 492 bin dolara satıldı. Guinness World Records bu satışı yalnızca en pahalı Pokémon kartı olarak değil, müzayedede satılan en pahalı koleksiyon kartı olarak kayda geçirdi. Kartın daha önceki sahibi Logan Paul, aynı kartı 2021’de 5,275 milyon dolarlık bir işlemle edinmişti. Karakterlerden Pikachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kartı, Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida tasarlamış. 

Elbette her Pokémon kartı milyonlar etmiyor. Zaten mesele de bu değil. İlginç olan, bir çocuk oyununun nesnelerinin artık nadirlik, kondisyon, sertifikasyon, arz ve talep gibi koleksiyon piyasasının klasik kavramlarıyla değerlendirilmesi. Kartlar derecelendiriliyor. Koruyucu kasalara yerleştiriliyor. Koleksiyonlar yatırım değeri üzerinden tartışılıyor. Açılmamış eski paketler saklanıyor. Çocukken “oynamak” için alınan nesne, yetişkinlikte “korunması gereken” nesneye dönüşüyor. Üstelik koleksiyon kartlarının kendisi de bu yıl 30 yaşında: Pokémon TCG: 30th Celebration serisi 16 Eylül’de dünya çapında eşzamanlı olarak piyasaya çıkacak.

Bu değişim yalnızca Pokémon’a özgü de değil. Pazar araştırma şirketi Circana’ya göre 2025’te koleksiyon ürünlerinin küresel oyuncak pazarındaki satış değeri %32 arttı ve toplam pazarın yaklaşık %19’una ulaştı. Aynı araştırma, Avrupa’daki tüketicilerin yaklaşık %40’ının o yıl kendisi ya da başka bir yetişkin için oyuncak satın aldığını ortaya koyuyor. Pokémon ise 2025’i dünyanın bir numaralı oyuncak markası olarak tamamladı.

Başka bir deyişle oyuncak artık yalnızca çocuklara satılmıyor; çocukluğu geride bırakmış insanlara da çocukluk satılıyor. Kısaca nostalji, bugün başlı başına ekonomik bir güç.

Nostaljinin Yeni Lüksü

Nostaljinin Yeni Lüksü

Bizim bildiğimiz nostalji eski bir şarkıyla, fotoğrafla ya da yıllar sonra çekmecede bulunan bir oyuncakla ansızın ortaya çıkar, kısa bir süre bizi kendi sarmalına alırdı; soyuttu. Bugünün kültür endüstrisinde ise nostalji son derece iyi paketlenmiş bir ürün kategorisi. 90’ların sneaker modelleri yeniden üretiliyor. Eski oyun konsolları modern versiyonlarıyla geri geliyor. Barbie yetişkin modasına giriyor. LEGO’nun giderek daha karmaşık ve pahalı setleri çocuklardan çok yetişkinlerin salonlarında yer buluyor. Pokémon da bu dönüşümü iyi yöneten markalardan biri. Eski hayranlarına “Artık büyüdünüz, burası çocuklara ait” demedi, aksine onlarla birlikte büyüdü. Bugün Pokémon karakterleri moda koleksiyonlarında, tasarım objelerinde, sneaker’larda, lüks iş birliklerinde ve yetişkinlerin çalışma masalarında karşımıza çıkabiliyor. 

Bu dönüşümün en güncel örneklerinden biri de geçtiğimiz şubatta London Fashion Week’e taşındı. Amsterdam merkezli tasarımcı JimmyPaul, Pokémon’dan ilham alan yüksek moda koleksiyonu ROAM’ı podyuma çıkarırken, bu evrenden doğan Pokémon × JimmyPaul by Difuzed hazır giyim koleksiyonu da Pokémon Center’da satışa sunuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pikachu Büyüdü… Hayranları da

Pikachu Büyüdü… Hayranları da

Bir insanın favori Pokémon’unu söylemesi küçük bir kişilik beyanına dönüşüyor diyebiliriz sanırım. Otuzuncu yıl kampanyasının sorusu tam olarak bu nedenle tesadüfi değil. Kampanya için hazırlanan en çarpıcı karelerden birinde Lady Gaga bir kayıt stüdyosunda Jigglypuff ile mikrofon başında. Eşleşmenin esprisi açık: Şarkı söylemesiyle tanınan Jigglypuff’ın karşısında dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri.  

Kampanyada Lady Gaga’nın yanı sıra Jisoo, Formula 1 pilotu Charles Leclerc, futbolcu Lamine Yamal ve Trevor Noah gibi farklı kuşak ve alanlardan isimler de favori Pokémon’larıyla yer alıyor. The Pokémon Company, kampanyayı Şubat 2026’da Super Bowl LX sırasında başlatmış ve hayranları binin üzerinde Pokémon arasından kendi favorilerini seçmeye davet etmiş. Lady Gaga’nın favorisi Jigglypuff, Jisoo’nunki Eevee. Charles Leclerc ise Arcanine’ı seçiyor. Bu, klasik anlamda bir “ünlü yüzlü reklam”dan biraz farklı. Ünlüler Pokémon’u tanıtmıyor; kendilerini Pokémon evreninin içinde konumlandırıyorlar. Aradaki fark küçük ama önemli. Otuz yılın ardından Pokémon’un artık kendisini tanıtmaya, anlatmaya ihtiyacı yok; insanlar Pokémon üzerinden kendilerini anlatıyor.

Bir Markadan Daha Fazlası Olmak

Bir Markadan Daha Fazlası Olmak

Popüler kültürde 30 yıl uzun bir süre. Bir dönemi kasıp kavuran oyuncakların, çizgi filmlerin ve oyunların büyük bölümü birkaç yıl içinde nostaljik bir dipnota dönüşür. Pokémon ise her kuşakta kendisine yeni bir giriş kapısı yarattı. 1990’ların çocuğu onu Game Boy’da tanıdı. Bir başkası animasyon dizisiyle. Sonraki kuşak Nintendo DS veya Switch oyunlarıyla. 2016’da Pokémon GO dünyayı gerçek bir oyun alanına dönüştürerek bambaşka bir kuşağı sokağa çıkardı. Bugünün çocuğu ise Pokémon’u kartlardan, YouTube’dan, Netflix’ten, mobil oyunlardan, oyuncaklardan ya da sosyal medyada gördüğü bir karakterden tanıyabilir. Medya değişiyor, Pokémon kalıyor. Guinness World Records’un 2026’daki değerlendirmesinde Pokémon, Nisan 2024 itibarıyla yaklaşık 147 milyar dolarlık toplam gelire ulaşmış dünyanın en çok hasılat yapan medya markası olarak tanımlanıyor. Bu rakamın büyüklüğü bir yana, asıl etkileyici olan sürdürülebilirlik. Nitekim Pokémon’un asıl ürünü yarattığı bini aşkın figür değil, bağ kurma fikri. 

Bir kartın değeri nadirliğinden geliyor olabilir; ama ona talep yaratan şey yalnızca nadir olması değil, o kartın milyonlarca insanın ortak hafızasında bir yere sahip olması. Nostalji olmadan koleksiyon ekonomisi bu kadar güçlü olamazdı. Koleksiyon kültürü olmadan da nostalji bu kadar kolay fiziksel bir nesneye dönüşemezdi. Pokémon ikisini birbirine bağladı.  

Bana göre Pokémon pek çok insana biraz kim olduğunu biraz da bir zamanlar kim olduğunu hatırlatıyor. Çocukluğun o tuhaf özelliğini -büyüdükçe değeri azalacağına, daha da artma özelliğini- görünür kılıyor. Tıpkı yıllarca bir çekmecede unutulmuş eski bir Pokémon kartı gibi.

Instagram

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özlem Gökbel
Özlem Gökbel
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam