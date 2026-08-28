30 Yıldır "Hepsini Yakalamaya" Çalışıyoruz: Pokémon Fenomeni - Sizin Favoriniz Hangisi?

Bu soru, fanatiği olsun olmasın Pokémon evrenine bir kez dalmış bir kişinin kendini nasıl tanımladığı ve hatta belki de çocukluktan yetişkinliğe nasıl şekillendirdiği ile de ilintili. “En güçlüsü hangisi?” ya da “En nadiri?”, “En değerlisi?” diye sormuyor. Bir zamanların meşhur hedefindeki gibi “hepsini yakalayıp yakalayamadığımızı” da sormuyor. Favorimizi soruyor; sevdiğimizi, benimsediğimizi… Çünkü otuz yılın sonunda Pokémon’un elinde yalnızca devasa bir karakter kataloğu değil, milyonlarca insanın kişisel hafızasına dağılmış bağlar var.

Aslında bu yazıyı geçtiğimiz Şubat ayında yazmam daha anlamlı olurdu, zira Pokémon’un doğum günü Şubat’taydı. Ama bugün önüme düşen SANDISK® Pokémon USB-C™ Flash Sürücü bülteni beni fena halde dürttü. SANDISK® de Pokémon’un otuzuncu yılını karakterlerinden Mew’in hafifliğinden ve zarafetinden ilham alan kompakt bir flash sürücü ve taşınabilir SSD ile kutluyormuş. Onlar yeni kutluyorsa ben de bugün yazabilirim bu yazıyı diye düşündüm.