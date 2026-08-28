30 Yıldır "Hepsini Yakalamaya" Çalışıyoruz: Pokémon Fenomeni - Sizin Favoriniz Hangisi?
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Şahsen hiç fanatiği olmadım ama hakkını vermek lazım… Bir zamanlar sadece Game Boy ekranında yakalanan küçük yaratıklardı. Bugünse milyonlarca dolara el değiştiren koleksiyon kartları, animasyon dizileri, sinema filmleri, oyuncaklar ve küresel yıldızlarla yapılan iş birlikleriyle koskoca bir evren. Ve tabii ki yetişkinlerin çocukluklarına açılan nostaljik dev bir kapı… Pokémon 30 yaşında. Ve otuzuncu yılını kutlamak için oldukça zekice bir soru seçmiş durumda: “What’s Your Favorite?” – Senin favorin hangisi?
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Soruyu zekice bulmam sebepsiz değil.
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Ortak Hafıza
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