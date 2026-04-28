Ne Singapur Ne Amerika: 2026'nın En Zengin Ülkeleri Belli Oldu!

Euronews'in aktardığı habere göre, finansal hizmet karşılaştırma platformu HelloSafe yeni bir analiz düzenledi. Bu analizde 'Dünyanın en zengin ülkesi olmak sadece çok üretmekle ilgili değil. Önemli olan bu servetin sıradan vatandaşın günlük yaşamına somut olarak nasıl yansıdığıdır.' ifadelerine yer verildi.

Yeni rapora göre, dünyanın en zengin ülkesi de Norveç oldu. HelloSafe, '2026 itibarıyla bunun yanıtı Norveç’tir.' diyerek dünyanın en zengin ülkesini duyurdu.

Grup, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın tek başına karşılaştırmaları çarpıtabileceğini savunuyor. Çünkü bu ölçüm, ulusal üretimin nüfus arasında eşit şekilde paylaşıldığını varsayıyor. Fakat gerçekler öyle değil...

Örneğin Singapur, gelir açısından yüksek puan almasına rağmen daha yüksek 'eşitsizlik' nedeniyle bu listenin gerisinde kalıyor.