Nagehan Alçı İddialara Cevap Verdi: "Rasim’den Alacağım Var"

Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesinde, “Eski eşim olan Nagehan Alçı'ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır. Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur.” dedi.

Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesindeki iddialara yanıt verdi.

Medyaradar'a konuşan Nagehan Alçı, “Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı.” dedi.

Alçı ayrıca, “Ben Rasim'den hiç para almadım. Çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.