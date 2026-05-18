Nagehan Alçı İddialara Cevap Verdi: "Rasim’den Alacağım Var"

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 16:20

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı cezaevine gönderilmişti. Kütahyalı, ifadesinde eski eşi Nagehan Alçı’nın hesabına gönderdiği paraların para yardımları olduğunu söylemiş ve “Şüpheli bir işlem yoktur” demişti.

Medyaradar’a açıklamada bulunan Nagehan Alçı iddiaları yalanladı ve “Ben Rasim'den hiç para almadım. Çocuklar için çok alacağım var.” ifadelerini kullandı.

Adana merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesinde, “Eski eşim olan Nagehan Alçı'ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır. Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur.” dedi.

Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesindeki iddialara yanıt verdi.

Medyaradar'a konuşan Nagehan Alçı, “Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı.” dedi.

Alçı ayrıca, “Ben Rasim'den hiç para almadım. Çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
