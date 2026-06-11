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Kıyafetteki Yağ Lekesini Çıkarmanın En Basit Yolu

Kıyafetteki Yağ Lekesini Çıkarmanın En Basit Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 15:21
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Yemek yaparken, salata yerken ya da dışarıda bir şeyler atıştırırken kıyafete yağ sıçraması oldukça can sıkıcı olabilir. Üstelik yağ lekesi, suyla kolayca çıkmayan ve kumaşa hızlıca işleyen lekeler arasında yer alır. Bu yüzden lekeye ne kadar erken müdahale edilirse sonuç almak o kadar kolay olur. Evde bulunan birkaç basit malzeme, özellikle taze yağ lekelerinde etkili olabilir.

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Bulaşık deterjanı yağ lekesinde etkili olabilir

Bulaşık deterjanı yağ lekesinde etkili olabilir

Yağ lekesine ilk müdahalede en çok önerilen yöntemlerden biri bulaşık deterjanı kullanmaktır. Bulaşık deterjanı, tabaklardaki yağı çözmek için üretildiğinden kıyafetlerdeki yağ lekelerinde de işe yarayabilir. Bunun için lekenin üzerine az miktarda renksiz bulaşık deterjanı damlatılır ve parmakla ya da yumuşak bir fırçayla nazikçe yedirilir.

Deterjanın kumaşta 10-15 dakika beklemesi yeterli olabilir. Ardından kıyafetin etiketinde izin verilen en sıcak suyla yıkanması önerilir. Özellikle pamuklu ve dayanıklı kumaşlarda bu yöntem daha iyi sonuç verebilir. Hassas kumaşlarda ise işlemi uygulamadan önce küçük ve görünmeyen bir bölgede deneme yapmak daha güvenli olur.

Kıyafetten yağ lekesi nasıl çıkarılır?

Kıyafetten yağ lekesi nasıl çıkarılır?

Yağ lekesine müdahale ederken kumaşa zarar vermemek için adımları doğru sırayla uygulamak gerekir. Özellikle leke tazeyse hızlı davranmak sonucu kolaylaştırabilir.

  • Lekenin üzerine kağıt havlu bastırarak fazla yağı alın. Ovalamayın, çünkü yağ kumaşa daha fazla yayılabilir.

  • Lekenin üzerine karbonat, mısır nişastası, un ya da talk pudrası serpin.

  • Tozun yağı emmesi için 10-15 dakika bekleyin.

  • Bekleme süresinden sonra tozu nazikçe silkeleyin ya da yumuşak bir fırçayla alın.

  • Lekenin üzerine az miktarda renksiz bulaşık deterjanı damlatın.

  • Deterjanı parmağınızla ya da yumuşak bir fırçayla kumaşa nazikçe yedirin.

  • 10-15 dakika daha bekletin.

  • Kıyafeti bakım etiketinde izin verilen en sıcak suyla yıkayın.

  • Yıkama sonrası kıyafeti kurutma makinesine atmayın. Önce havada kurutup lekenin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

Leke hala görünüyorsa aynı işlem bir kez daha tekrarlanabilir. Özellikle ipek, yün, saten ya da deri gibi hassas kumaşlarda ev yöntemi yerine kuru temizleme tercih etmek daha güvenli olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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