Kıyafetteki Yağ Lekesini Çıkarmanın En Basit Yolu

Yağ lekesine ilk müdahalede en çok önerilen yöntemlerden biri bulaşık deterjanı kullanmaktır. Bulaşık deterjanı, tabaklardaki yağı çözmek için üretildiğinden kıyafetlerdeki yağ lekelerinde de işe yarayabilir. Bunun için lekenin üzerine az miktarda renksiz bulaşık deterjanı damlatılır ve parmakla ya da yumuşak bir fırçayla nazikçe yedirilir.

Deterjanın kumaşta 10-15 dakika beklemesi yeterli olabilir. Ardından kıyafetin etiketinde izin verilen en sıcak suyla yıkanması önerilir. Özellikle pamuklu ve dayanıklı kumaşlarda bu yöntem daha iyi sonuç verebilir. Hassas kumaşlarda ise işlemi uygulamadan önce küçük ve görünmeyen bir bölgede deneme yapmak daha güvenli olur.