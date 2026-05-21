Survivor Yunanistan'da Tekne Kazası Geçiren Stavros Floros Yarışmanın Birincisi İlan Edildi!

Merve Ersoy
21.05.2026 - 12:33
Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik'te geçirdiği tekne kazası sonrası büyük bir korku yaşatmıştı. Sol bacağı ampute edilen Stavros'un tedavisi Miami'de sürerken Survivor Yunanistan'da önemli bir karar alındı.

Survivor Yunanistan'ın genç yarışmacısı Stavros Floros, geçirdiği tekne kazasıyla bir süredir gündemde yer alıyor.

Yarışmacı arkadaşı Manos'un hayatını kurtardığı öğrenilen Stavros'un tekneye alınarak acilen hastaneye götürüldüğü, şu anda tedavisine Miami'de devam edildiği öğrenilmişti. Survivor Yunanistan'ın dünkü bölümünde önemli bir karara imza atıldı.

Survivor Yunanistan'ın şampiyonu Stavros Floros oldu!

Sunucu Giorgos Lianis, Stavros Floros’un geçirdiği kazaya dair Acun Ilıcalı'nın yaptığı gibi bilgi verdi. Dinlenme gününde Stavros ve Manos’un balık avına çıktığı, yanlarında güvenlik şamandırası bulunmasına rağmen bölgeden geçen bir tur teknesinin Stavros’a çarptığı açıklandı. Manos’un soğukkanlı müdahalesiyle Stavros’un tekneye alınarak hızlıca hastaneye ulaştırıldığı Lianis'in açıklamasında yer aldı.

Kazanın ardından Stavros’un sol bacağının ampute edildiği, sağ bacağında ise ciddi hasar oluştuğu açıklanmıştı. Miami'de üst düzey bir tedavi gören Stavros'un sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Konseyde yarışmanın bu sezon için sonlandırılmasına karar verildiği duyuruldu. Yapım ekibi, yaşanan olayın ciddiyeti nedeniyle Survivor 2026’nın resmen sona erdirildiğini açıkladı. Stavros'un bu sezonun “gerçek Survivor’ı” olduğu belirtilerek, sembolik olarak şampiyon ilan edildiği ve 250 bin euro ödülün ona verileceği duyuruldu.

Yarışmacılar konseyde tek tek söz alarak hem Stavros’a hem de onun hayatını kurtaran Manos’a destek mesajlarını paylaştı. Manos “kahraman”, Stavros ise “hayatın gerçek savaşçısı” olarak nitelendirilirken konseyin sonunda tüm yarışmacılar ayağa kalkarak hep birlikte “Stavros” ve “Manos” diye bağırdı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
