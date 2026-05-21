Survivor Yunanistan'da Tekne Kazası Geçiren Stavros Floros Yarışmanın Birincisi İlan Edildi!

Sunucu Giorgos Lianis, Stavros Floros’un geçirdiği kazaya dair Acun Ilıcalı'nın yaptığı gibi bilgi verdi. Dinlenme gününde Stavros ve Manos’un balık avına çıktığı, yanlarında güvenlik şamandırası bulunmasına rağmen bölgeden geçen bir tur teknesinin Stavros’a çarptığı açıklandı. Manos’un soğukkanlı müdahalesiyle Stavros’un tekneye alınarak hızlıca hastaneye ulaştırıldığı Lianis'in açıklamasında yer aldı.

Kazanın ardından Stavros’un sol bacağının ampute edildiği, sağ bacağında ise ciddi hasar oluştuğu açıklanmıştı. Miami'de üst düzey bir tedavi gören Stavros'un sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Konseyde yarışmanın bu sezon için sonlandırılmasına karar verildiği duyuruldu. Yapım ekibi, yaşanan olayın ciddiyeti nedeniyle Survivor 2026’nın resmen sona erdirildiğini açıkladı. Stavros'un bu sezonun “gerçek Survivor’ı” olduğu belirtilerek, sembolik olarak şampiyon ilan edildiği ve 250 bin euro ödülün ona verileceği duyuruldu.

Yarışmacılar konseyde tek tek söz alarak hem Stavros’a hem de onun hayatını kurtaran Manos’a destek mesajlarını paylaştı. Manos “kahraman”, Stavros ise “hayatın gerçek savaşçısı” olarak nitelendirilirken konseyin sonunda tüm yarışmacılar ayağa kalkarak hep birlikte “Stavros” ve “Manos” diye bağırdı.