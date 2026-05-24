article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sen Nasıl Bir Ev Arkadaşısın?

etiket Sen Nasıl Bir Ev Arkadaşısın?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.05.2026 - 09:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aynı evi paylaşmak, aslında dünyanın en zorlu sosyal deneyi olabilir. Peki sen bu deneyde bulaşık dağlarını eriten bir kahraman mısın, yoksa odasından sadece internet koptuğunda odasından çıkan bir gizemli yabancı mı? Haydi, hazırsan başlayalım ve nasıl bir ev arkadaşı olduğunu birlikte keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mutfak tezgahında sabah birikmiş kirli tabaklar gördüğünde ilk tepkin ne olur?

2. Aniden eve misafir geleceği haberini alırsan ne yaparsın?

3. Evdeki en huzurlu ve sana ait hissettiğin bölge bunlardan hangisi?

4. Çöpü çıkarma sırası sende ama hava dışarıda çok kötü...

5. Ev arkadaşın çok üzgün bir gün geçiriyorsa ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evde büyük bir temizlik günü ilan edildiğinde tavrın nasıl olur?

7. Buzdolabındaki sana ait olmayan ama çok lezzetli duran o yiyeceğe bakış açın bunlardan hangisine daha yakın?

8. Son olarak internet şifresi değişirse ilk kimin haberi olur?

Evdeki her şeyin yerini ve zamanını sadece sen biliyorsun!

Sen bu evin düzeninden sorumlu gizli bir kahraman gibisin. Elindeki temizlik malzemeleri senin en yakın dostun haline gelmiş durumda. Her şeyin mükemmel olması için harcadığın çaba sayesinde ev arkadaşların huzur içinde yaşıyor. Sorumluluk bilincin o kadar yüksek ki bazen kendi dinlenme vaktinden bile feragat ediyorsun. Senin olduğun bir evde hiçbir fatura gecikmez ve hiçbir kirli tabak asla sabaha kadar beklemez!

Evin bütün neşesi ve sosyal enerjisi senin omuzlarında yükseliyor!

Sen o evin içindeki sönmek bilmeyen bir enerji kaynağı gibisin. Kapıdan içeri girdiğin an evin havası bir anda değişiyor ve herkes aniden canlanıyor. Senin için ev arkadaşlığı her anı neşeyle paylaşmak demek. Bazen bulaşıklar dağ olsa da senin bir şakan her şeyi unutturmaya fazlasıyla yetiyor. İnsanlar seninle aynı çatı altında olmaktan her zaman büyük bir keyif alıyor!

Varlığınla yokluğun bir!

Sen evin içindeki o en sessiz ve sakin limanı temsil ediyorsun. Kimsenin işine karışmıyor ve kendi dünyanda son derece huzurlu bir hayat yaşıyorsun. Ev arkadaşların bazen senin evde olup olmadığını anlamak için odana bakmak zorunda kalabiliyor. Sorumluluklarını sessizce yerine getirip ortadan kaybolmak senin en büyük yeteneğin haline gelmiş. Kimseye yük olmadan yaşamak senin hayat felsefenin en temel parçasını oluşturuyor.

Kuralların bittiği yerde senin o aşırı rahat dünyan başlıyor!

Hayatın tadını çıkarmak varken katı kurallara takılıp kalmak sana göre bir iş değil. Dağınık yataklar veya mutfaktaki küçük karışıklıklar senin moralini asla ve asla bozamaz. Sen anı yaşamayı seven ve her durumu bir şekilde hallederiz diyen o rahat ruhsun. Senin samimiyetin ve doğallığın evin içindeki o gergin havayı bir anda dağıtabiliyor. Arkadaşların senin bu umursamaz ama son derece tatlı hallerine her zaman hayran kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın