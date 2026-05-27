İçinizi Kıpır Kıpır Yapacak Mayıs Playlisti

Ceren Özer
27.05.2026 - 18:01
Baharın en enerjik, en 'nefes aldığımı hissediyorum' dediği o meşhur Mayıs ayı geldi çattı. Bu ay sadece çiçeklerin açtığı bir ay değil; bizim için balkon sefalarının, sokak festivallerinin ve 'akşama ne yapıyoruz?' mesajlarının havada uçuştuğu bir festival sezonu demek.

Ruhun bu kadar kıpır kıpırken kulaklığında hüzünlü melodiler dönmesine izin veremezdik. Listemizi hazırlarken sınırları kaldırdık; bir kulağımız Balkanlar’ın deli dolu trompetlerinde, diğeri Ankara’nın o meşhur bağlamasında! Hem biraz 'cool' takılalım hem de yeri gelince omuzları titretelim dedik.

Shantel - Disko Partizani

Listenin fitilini Balkanlar’ın en meşhur neşe bombasıyla ateşliyoruz! Bu şarkı başladığı an ortamdaki ciddiyet bir anda dağılır, masadaki herkes ritim tutmaya başlar. Mayıs’ın o deli dolu havasına 'Disko Partizani'den daha iyi bir başlangıç düşünemezdik.

Goran Bregovic - Bella Ciao

'Bella Ciao'yu hiç bu kadar neşeli dinlemiş miydin? Bregovic’in orkestrasındaki trompetler ve perküsyonlar devreye girdiğinde, şarkı bir direniş marşından çok bir kutlama havasına bürünüyor. Baharın gelişini kutlamak için bundan daha yüksek bir enerji bulamazsın.

Mezdeke - Ya El Yelil

Hadi dürüst olalım; bu ritim duyulduğunda omuzlar kendi kendine oynamaya başlar. Orta Doğu’nun en kıvrak ve eğlenceli tınılarını Mayıs listesine eklemesek eksik kalırdık. Odanda hazırlanırken ya da arkadaşlarınla toplanmışken enerjiyi bir anda iki katına çıkarmak için birebir!

Stromae - Alors On Danse

'O zaman dans!' diyen Stromae, Fransızca'nın o havalı tınısını elektronik bir şölenle birleştiriyor.

Hey! Douglas - İstiklal Re-Edit

70’li yılların o tozlu raflardaki funk ve rock parçalarını alıp, günümüze taşıyan Hey! Douglas, listemizin ritim ustası.

Gipsy Kings - Volare (Nel Blu di Pinto di Blu)

Gipsy Kings’in o meşhur gitar vuruşları ve 'Volare' nakaratı geldiğinde kendini bir İspanyol kasabasında festivaldeymiş gibi hissedeceksin. Eller havaya!

Ankaralı Namık - Dar Geldi Sana Ankara

İşin içine biraz da yerli ve milli bir 'eğlence' katalım dedik. Ne kadar 'ben pek dinlemem' desen de, o bağlama sesi yükselince ayaklar geri gitmez.

Kaoma - Lambada

Nostalji kuşağında bugün: Lambada! 80’lerin ve 90’ların o sıcak yaz akşamlarını hatırlatan bu melodi, Mayıs ayında 'Yaz kapıda!' demenin en eğlenceli yolu. Ritmi duyduğun an belin bükülmesine engel olamayacaksın.

Miley Cyrus - Flowers

Kendi çiçeğimizi kendimiz aldığımız, özgüvenin tavan yaptığı o anlar için.

Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana

90'ların o nostaljik dans havasını 2024 baharına taşıyoruz. Ritmi duyunca ayaklar kendiliğinden gidiyor.

Tarkan - Şımarık

Klasiklerden vazgeçemeyiz! Dünya üzerinde bu şarkıya eşlik etmeyecek bir insan henüz doğmadı.

Balkan Beat Box - Hermetico

Şu dünyada Balkan müziğini elektronik ritimlerle bu kadar iyi harmanlayan az grup var.

Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
