16 Yaş Fark Var! Partneriyle Arasındaki Yaş Farkı Tepki Çeken Çirkin'in Başrolü Çağlar Ertuğrul'dan Net Cevap

Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2026 - 17:09
Star TV'de yayınlanan dizilerden gelecek sezon onayı almayı başaran iki yapım Sevdiğim Sensin ve Çirkin oldu. Çirkin'in sezona 8. bölümde erken veda etmesi tartışılırken, yayınlandığı günden bu yana dizinin başrolleri arasındaki yaş farkı da eleştirilere maruz kalmıştı. 38 yaşındaki Çağlar Ertuğrul ile 22 yaşındaki Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkı eleştirilerine sezon finalinin ardından Ertuğrul'dan cevap geldi.

Kaynak: Oksijen TV-Gülay Afşar

Gelecek sezon devam edecek 12 diziden biri olan Çirkin, 8. bölümüyle sezona ara vermişti.

Bu kadar erken ara vermesi tartışmalara neden olurken dizinin yüksek maliyetler ve düşük reklam gelirleri sebebiyle erken sezon finali yaptığı iddia edilmişti. Sevilen dizide gelecek sezon neler yaşanacağı ve gün birinciliğini sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor.

8 bölümle bile sezona damga vuran dizilerden biri olan Çirkin'in en çok konuşulan konularından biri de başroller arasındaki yaş farkıydı.

38 yaşındaki Çağlar Ertuğrul ile 22 yaşındaki Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkı eleştiri ve tepkilere neden olurken, sezon finalinin ardından Çağlar Ertuğrul'dan bu eleştiriler için cevap geldi. Ertuğrul, Oksijen TV'de Gülay Afşar'ın programında 'Yaşından daha da ufak gösteriyor olabilir Derya Pınar. Teknik olarak bu kız oy verebiliyor mu? Verebiliyor. Kaba tabirle alkollü içki alabiliyor mu? Alabiliyor. Sigara alabiliyor mu? Alabiliyor.' ifadelerine yer verdi. Çağlar Ertuğrul ayrıca, 'Kimse kızın çirkin olduğunu düşünmüyor. Öyle bir şey demeyiz yani zaten gidip de ulusal kanalda düşünsene başrolümüz kilolu bir kadın diyelim. Bizde dizinin adı 'Şişman' falan. 2 saat boyunca herkes şişman dese mesela. Prens'i de izlediğimde yani Hasharia Derya'yı ilk gördüğümde bu kız Hollywood'da olsa dedim Disney bu kızla ömürlük sözleşme imzalardı falan diye düşündüm.' açıklamalarında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
