WhatsApp'tan Bu Mesajı Alanlar Yandı! Sakın O IBAN'a Tek Kuruş Göndermeyin

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 08:57
Dijital dünyanın sunduğu kolaylıklar, dolandırıcıların da yeni ekmek kapısı haline geldi. Son dönemde özellikle mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen akılalmaz bir tuzak, binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Sosyal medya platformlarını ve WhatsApp gruplarını mesken tutan siber korsanlar, bu kez gözlerini adliye korkusu olan vatandaşlara dikti. Gerçek avukatların fotoğraflarını, isimlerini ve hatta baro sicil numaralarını kopyalayan şebeke üyeleri, kurdukları sahte kimliklerle vatandaşlara adeta kabusu yaşatıyor.

"Hakkınızda dava var" yalanıyla korku imparatorluğu. WhatsApp'tan gelen IBAN numaralarına dikkat!

Sistem tam anlamıyla bir 'korku imparatorluğu' ve zaman baskısı üzerine kurulu. Dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişilere ulaşarak haklarında uydurma bir adli soruşturma ya da icra takibi olduğunu öne sürüyor. Karşılarında baro kaydı bulunan resmi bir avukat olduğunu düşünen vatandaşlar ise ilk andan itibaren bu güven tuzağının içine çekiliyor.

'Dava açılmasını istemiyorsanız, dosya kapanacaktır' bahanesiyle kurbanlar üzerinde psikolojik baskı kuran şüpheliler, 'uzlaşma bedeli' adı altında WhatsApp üzerinden IBAN numaraları gönderiyor. Peş peşe gelen panik dolu telefonlar ve mesajlar karşısında ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar, adli sürecin büyümesini engellemek amacıyla kendilerine iletilen bu hesaplara binlerce lira aktarıyor. Gerçek ise para hesaba geçip, karşı taraftaki 'sözde' avukat numarasını kapatıp ortadan kaybolduğunda anlaşılıyor. Ancak iş işten geçmiş oluyor.

Uzmanlar uyardı: Resmi kurumlar mesajla para istemez!

Yaşanan mağduriyetlerin çığ gibi büyümesi üzerine hukukçular ve siber güvenlik uzmanlarından peş peşe kritik uyarılar geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir resmi hukuki sürecin, davanın veya uzlaştırma aşamasının WhatsApp ya da SMS gibi kişisel kanallar üzerinden yürütülemeyeceğinin altı çiziliyor.

Unutmayın: Resmi tebligatlar vatandaşa yalnızca e-Devlet kapısı, UYAP sistemi veya PTT aracılığıyla ıslak imzalı/barkodlu olarak ulaştırılır. Hiçbir yasal hukuk bürosu ya da avukat, müvekkili veya karşı tarafla mesaj yoluyla IBAN paylaşarak apar topar para talep etmez.

Hukuki uzlaşma değil, doğrudan şantaj suçu!

Olayın hukuki boyutuna dikkat çeken uzmanlar, belirli bir ödeme yapılmadığı takdirde kişiyi hapse girmekle ya da yakın çevresine rezil etmekle tehdit etmenin bir 'uzlaşma' değil, Türk Ceza Kanunu'na göre doğrudan şantaj ve nitelikli dolandırıcılık suçu olduğunu belirtiyor.

Eğer telefonunuza bu tarz bir uzlaşma mesajı gelirse kesinlikle panik yapmamanız ve hiçbir şekilde ödeme gerçekleştirmemeniz gerekiyor. Yapılması gereken en doğru ve güvenli hamle; gelen tüm mesajları, ses kayıtlarını, profil fotoğraflarını ve ekran görüntülerini silmeden delil olarak saklamaktır. Vatandaşların bu dökümanlarla birlikte vakit kaybetmeden en yakın cumhuriyet başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunması, hem kendi paralarını kurtarmaları hem de şebekenin çökertilmesi için hayati önem taşıyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
