WhatsApp'tan Bu Mesajı Alanlar Yandı! Sakın O IBAN'a Tek Kuruş Göndermeyin

Sistem tam anlamıyla bir 'korku imparatorluğu' ve zaman baskısı üzerine kurulu. Dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişilere ulaşarak haklarında uydurma bir adli soruşturma ya da icra takibi olduğunu öne sürüyor. Karşılarında baro kaydı bulunan resmi bir avukat olduğunu düşünen vatandaşlar ise ilk andan itibaren bu güven tuzağının içine çekiliyor.

'Dava açılmasını istemiyorsanız, dosya kapanacaktır' bahanesiyle kurbanlar üzerinde psikolojik baskı kuran şüpheliler, 'uzlaşma bedeli' adı altında WhatsApp üzerinden IBAN numaraları gönderiyor. Peş peşe gelen panik dolu telefonlar ve mesajlar karşısında ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar, adli sürecin büyümesini engellemek amacıyla kendilerine iletilen bu hesaplara binlerce lira aktarıyor. Gerçek ise para hesaba geçip, karşı taraftaki 'sözde' avukat numarasını kapatıp ortadan kaybolduğunda anlaşılıyor. Ancak iş işten geçmiş oluyor.