Telefonu Susmayanlara Müjde: İstenmeyen SMS ve Aramalar İçin Radikal Karar

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.05.2026 - 10:55
Cep telefonlarına gelen izinsiz reklam, tanıtım ve özellikle yasa dışı bahis sitesi mesajları, milyonlarca vatandaşın kabusu olmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden yapılan engellemelere ve Ticaret Bakanlığı’nın İleti Yönetim Sistemi (İYS) hamlelerine rağmen bir türlü önü alınamayan bu duruma karşı, kamuoyunda 'vatandaşın avukatı' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) devreye girdi. KDK, telefonları susmayan vatandaşları rahatlatacak çok kritik bir tavsiye kararına imza attı.

Engelleme çabaları yetersiz kaldı, dosya KDK’ya taşındı.

Süreç, sürekli olarak farklı numaralardan yasa dışı bahis ve reklam mesajları alan bir vatandaşın adeta isyan etmesiyle başladı. İlk olarak hizmet aldığı GSM operatörüne başvuran ancak sonuç alamayan vatandaş, ardından e-Devlet üzerinden numaraları tek tek engellemeye çalıştı. Buna rağmen organize şekilde hareket eden yasa dışı bahis sitelerinin farklı kanallardan mesaj göndermeye devam etmesi üzerine, mağdur vatandaş konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

Şikayeti detaylıca inceleyen KDK, vatandaşın bu sitelerle hiçbir bağı bulunmadığını, buna rağmen kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek rızası dışında kısa mesajlar gönderildiğini tespit etti. KDK, bu durumun açık bir hak ihlali olduğunu vurgulayarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) 'ilave tedbirler alınması' yönünde resmi tavsiye kararı verdi.

BTK, KVKK ve Milli Piyango harekete geçiyor.

KDK'nın aldığı bu emsal karar, sadece BTK’yı değil, kişisel verilerin güvenliğinden sorumlu diğer kurumları da harekete geçirdi. Kararın birer örneği, yasal sürecin ve teknik takibin derinleştirilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tebliğ edildi.

Kararda, işletmecilerin kullanıcı verilerini korumak için hem idari hem de teknik tedbirleri en üst düzeyde alması gerektiği hatırlatıldı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na atıfta bulunulan açıklamada, kişisel verilerin ancak meşru amaçlarla işlenebileceğinin ve hukuka uygun hareket edilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi.

Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele kapsamında yayımlanan 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne de dikkat çekilen kararda, mevcut önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda kurumların ortak çalışarak acilen 'ilave tedbirler' geliştirmesi gerektiği belirtildi. Bu kararla birlikte, önümüzdeki günlerde BTK ve operatörlerin yasa dışı SMS gönderimini kökten engelleyecek yeni ve çok daha sert filtreleme sistemlerini devreye alması bekleniyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
