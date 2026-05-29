Telefonu Susmayanlara Müjde: İstenmeyen SMS ve Aramalar İçin Radikal Karar

Süreç, sürekli olarak farklı numaralardan yasa dışı bahis ve reklam mesajları alan bir vatandaşın adeta isyan etmesiyle başladı. İlk olarak hizmet aldığı GSM operatörüne başvuran ancak sonuç alamayan vatandaş, ardından e-Devlet üzerinden numaraları tek tek engellemeye çalıştı. Buna rağmen organize şekilde hareket eden yasa dışı bahis sitelerinin farklı kanallardan mesaj göndermeye devam etmesi üzerine, mağdur vatandaş konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

Şikayeti detaylıca inceleyen KDK, vatandaşın bu sitelerle hiçbir bağı bulunmadığını, buna rağmen kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek rızası dışında kısa mesajlar gönderildiğini tespit etti. KDK, bu durumun açık bir hak ihlali olduğunu vurgulayarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) 'ilave tedbirler alınması' yönünde resmi tavsiye kararı verdi.