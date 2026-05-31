Meteorolojiden Endişelendiren Açıklama: Hava Sıcaklığı 45 Dereceyi Aşacak

Kurumun güncel tahmin haritalarına göre, özellikle Kıyı Ege ve Marmara’nın batısı yaz aylarını yüksek sıcaklık değerleriyle geçiriyor. 1 Haziran itibarıyla tırmanışa geçecek olan sıcaklıklar, bölge genelinde tedirginlik yaratıyor. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, mayıs ayından bu yana İzmir ve çevresinde sıcaklıkların normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyrettiğini ifade ediyor.

Yüksel, yüksek basınç sistemlerinin konumuna bağlı olarak, İzmir ve çevresinde geçen yıl kaydedilen 44-45 derecelik ekstrem rekorların bu yaz da zorlanabileceğini, hatta aşılabileceğini belirtiyor. Yapılan iklim modelleri, küresel ısınma eğiliminin sürmesi nedeniyle önümüzdeki üç ayın çok daha sıcak ve kurak geçme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Veriler, içinde bulunulan dönemin, sanayi öncesi döneme kıyasla 1,4 derece daha sıcak bir ortalamayla tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceğine işaret ediyor.