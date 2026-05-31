Meteorolojiden Endişelendiren Açıklama: Hava Sıcaklığı 45 Dereceyi Aşacak

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 14:57
Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha belirgin şekilde hissediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son projeksiyonlar, yılın ilk aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık grafiğinin yaz döneminde de artarak devam edeceğini gösteriyor. Özellikle haziran ayının başlangıcıyla birlikte, sıcak hava dalgalarının yurdun büyük bölümünde etkisini artıracağı öngörülüyor.

Ege ve Marmara Bölgelerinde Ekstrem Sıcaklık Değerleri Öngörülüyor

Kurumun güncel tahmin haritalarına göre, özellikle Kıyı Ege ve Marmara’nın batısı yaz aylarını yüksek sıcaklık değerleriyle geçiriyor. 1 Haziran itibarıyla tırmanışa geçecek olan sıcaklıklar, bölge genelinde tedirginlik yaratıyor. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, mayıs ayından bu yana İzmir ve çevresinde sıcaklıkların normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyrettiğini ifade ediyor.

Yüksel, yüksek basınç sistemlerinin konumuna bağlı olarak, İzmir ve çevresinde geçen yıl kaydedilen 44-45 derecelik ekstrem rekorların bu yaz da zorlanabileceğini, hatta aşılabileceğini belirtiyor. Yapılan iklim modelleri, küresel ısınma eğiliminin sürmesi nedeniyle önümüzdeki üç ayın çok daha sıcak ve kurak geçme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Veriler, içinde bulunulan dönemin, sanayi öncesi döneme kıyasla 1,4 derece daha sıcak bir ortalamayla tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceğine işaret ediyor.

Düzensiz Yağışlar Kuraklığı Önlemezken Erozyon Riskini Artırıyor

Sürecin diğer boyutunu ise yağış dengesizliği oluşturuyor. Yılın ilk aylarında, özellikle ocak ve şubatta İzmir’in aldığı yoğun yağışlar anlık bir rahatlama getirse de kalıcı bir çözüm sunmuyor. Bu yağışların meteorolojik kuraklığı hafiflettiğini belirten uzmanlar, barajlar ve yer altı su kaynakları için hayati önem taşıyan hidrolojik kuraklık açısından durumun hâlâ yetersiz olduğunu aktarıyor. Üstelik son yıllarda meydana gelen büyük orman yangınları, toprağın yapısını olumsuz etkiliyor. Bunun sonucunda, kısa süreli ancak aşırı şiddetli yağışlar barajları doldurmak yerine erozyonu tetikleyerek doğaya zarar veriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
