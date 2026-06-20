Japonların 40 Yıllık Sağlık Sırrı Ortaya Çıktı: Hem Bağışıklığı Hem Hafızayı Uçuruyor

'Orman banyosu' ifadesi ilk duyuluşta sizi biraz tuhaf bir gülümsemeye itebilir. Ama bu kavram aslında Japonya'nın 1982'de resmî sağlık politikasına aldığı ve Japonca 'shinrin-yoku' olarak adlandırdığı bilimsel destekli bir uygulamadan geliyor. Kelime kelime çevirisi 'ormanın ışığını, havasını ve enerjisini içine çekmek' anlamına gelen bu kavram, son kırk yılda yüzlerce akademik çalışmanın konusu oldu. Peki ormanın içinde yavaşça yürümek gerçekten sağlık üzerinde ölçülebilir bir etki bırakıyor mu? Bilim evet diyor ve dört farklı mekanizmayı net biçimde ortaya koydu.

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