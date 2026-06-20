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Japonların 40 Yıllık Sağlık Sırrı Ortaya Çıktı: Hem Bağışıklığı Hem Hafızayı Uçuruyor

Japonların 40 Yıllık Sağlık Sırrı Ortaya Çıktı: Hem Bağışıklığı Hem Hafızayı Uçuruyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 11:01
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'Orman banyosu' ifadesi ilk duyuluşta sizi biraz tuhaf bir gülümsemeye itebilir. Ama bu kavram aslında Japonya'nın 1982'de resmî sağlık politikasına aldığı ve Japonca 'shinrin-yoku' olarak adlandırdığı bilimsel destekli bir uygulamadan geliyor. Kelime kelime çevirisi 'ormanın ışığını, havasını ve enerjisini içine çekmek' anlamına gelen bu kavram, son kırk yılda yüzlerce akademik çalışmanın konusu oldu. Peki ormanın içinde yavaşça yürümek gerçekten sağlık üzerinde ölçülebilir bir etki bırakıyor mu? Bilim evet diyor ve dört farklı mekanizmayı net biçimde ortaya koydu.

Kaynak

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1. Stres Hormonlarını Düşürüyor

1. Stres Hormonlarını Düşürüyor

2010 yılında Chiba Üniversitesi'nden araştırmacı Yoshifumi Miyazaki liderliğinde yürütülen kapsamlı bir çalışmada, Japonya'nın 24 farklı ormanında yürüyen katılımcıların kortizol seviyeleri yüzde on altı geriledi; sistolik kan basıncı ortalama 1,4 mmHg düştü ve kalp atım hızı yavaşladı. Kontrol grubu ise aynı süreyi şehir ortamında geçirdi ve bu değişikliklerin hiçbirini yaşamadı. Bu bulgular, orman ortamının sempatik sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki bıraktığını düşündürüyor. Araştırmacılar bu etkide ağaçların salgıladığı ve havada asılı kalan fitonsit adlı organik bileşiklerin de rol oynadığını ileri sürüyor.

2. Bağışıklık Sistemini Güçlendirebilir

2. Bağışıklık Sistemini Güçlendirebilir

Japonya Tıp Üniversitesi'nden hematoloji uzmanı Qing Li, 2007 yılında yayımladığı çalışmada orman ortamında üç gün geçiren erkeklerde NK (natural killer) hücre aktivitesinin yüzde elli üç arttığını bildirdi. NK hücreleri, bağışıklık sisteminin virüs bulaşmış hücreleri ve tümör hücrelerini yok etmekle görevli ön safha savaşçılarıdır. Li, bu etkinin yalnızca egzersize değil; özellikle fitonsitlere maruz kalmaya bağlı olduğunu savunuyor. Deneysel bir koşulda katılımcıları fitonsit soluttuktan sonra NK aktivitesi benzer biçimde yükseldi. Bu bulgular henüz kesin klinik öneri düzeyine ulaşmamış olsa da bağışıklık-doğa ilişkisi araştırmacıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

3. Dikkat ve Konsantrasyonu Yeniliyor

3. Dikkat ve Konsantrasyonu Yeniliyor

Michigan Üniversitesi psikologları Rachel ve Stephen Kaplan, onlarca yıl süren çalışmalarının sonuçlarını 'Dikkat Restorasyon Teorisi' (Attention Restoration Theory) adıyla kavramsallaştırdı. Bu teoriye göre şehirde yaşayan beyin, trafik, bildirimler ve sosyal baskı gibi uyaranları sürekli filtrelemek zorunda kaldığından 'yönlendirilmiş dikkat' kapasitesi tükeniyor. Doğa ortamları ise bu sistemi pasif ve emekle değil kendiliğinden çeken 'yumuşak büyülenme' (soft fascination) uyaranları sunuyor; yaprak hışırtıları, su sesleri, hafif rüzgar gibi. 2008 tarihli bir Michigan çalışmasında doğada kırk beş dakika yürüyüş yapan katılımcılar, şehirde yürüyenlerle karşılaştırıldığında hafıza testlerinde yüzde yirmi daha iyi performans gösterdi.

4. Ruh Hali Üzerindeki Etkisi Ölçülebilir Boyutta

4. Ruh Hali Üzerindeki Etkisi Ölçülebilir Boyutta

Ruh hali üzerine yapılan araştırmalar da son derece tutarlı sonuçlar veriyor. Stanford Üniversitesi'nden Gregory Bratman ve ekibinin 2015'te Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, doğada doksan dakika yürüyen katılımcılarda prefrontal korteksin 'ruminasyon' (kendini eleştiren iç konuşma) ile ilişkili bölgelerinde aktivite anlamlı biçimde düştü. Kentsel alanda yürüyüş yapanlarda böyle bir değişim gözlemlenmedi. Ruminasyon, depresyon ve anksiyete için önemli bir risk faktörü olarak kabul edildiğinden bu bulgu orman yürüyüşlerinin ruh sağlığına somut katkısının biyolojik kanıtı sayılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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