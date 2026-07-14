Uyku Uzmanı, 'Doğal Uyku İlacı' Olan Meyveyi Açıkladı

Vücutta mutluluk ve rahatlama hissi veren serotonin hormonunun üretimini destekleyen kivi ile uyku getiren melatonin hormonunu doğal yollardan barındıran ananas, uzman ismin listesinde üst sıralarda yer aldı. Bunların yanı sıra kalsiyum açısından oldukça zengin bir kaynak olan yoğurdun da uykuya dalış sürecini çok daha konforlu bir hale getirdiği ifade edildi.

Bilim dünyasının bugüne kadar yaptığı araştırmalar da magnezyum mineralinin sağlıklı bir uyku düzenindeki kritik rolünü kanıtlar nitelikte. Orta büyüklükteki tek bir muzun içinde bulunan yaklaşık 34 miligram magnezyumun, vücuttaki stres hormonu kortizolü düşürdüğü ve uykuya geçişi kolaylaştırdığı biliniyor. Bilimsel çalışmaların büyük bir kısmı gıdalar yerine doğrudan dışarıdan alınan takviyeler üzerine yapılmış olsa da besinler yoluyla alınan magnezyumun rahatlatıcı etkisi inkar edilmiyor. Tüm bu olumlu tablonun yanında uzmanlar, kronik uyku sorunlarının sadece bir meyve yiyerek çözülemeyeceği konusunda da uyarıda bulunuyor; deliksiz bir uykunun asıl anahtarının sağlıklı beslenme, doğru alışkanlıklar ve gerektiğinde bir hekime danışmak olduğunun altını çiziyor.