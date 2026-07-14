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Uyku Uzmanı, 'Doğal Uyku İlacı' Olan Meyveyi Açıkladı

Uyku Uzmanı, 'Doğal Uyku İlacı' Olan Meyveyi Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 11:17
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Geceleri yatağa girdiğinizde bir türlü uykuya dalamıyorsanız çözüm mutfağınızda olabilir. Ünlü uyku uzmanı Dr. Michael Breus, sabahları enerji vermesi için tüketilen muzun aslında 'doğanın uyku hapı' olduğunu ve gece yenildiğinde deliksiz bir uyku sağladığını açıkladı.

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Sosyal medyada "Uyku Uzmanı" lakabıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Dr. Michael Breus, milyonlarca insanın dert yandığı uykusuzluk problemine karşı oldukça dikkat çekici bir çözüm yolu sundu.

Sosyal medyada "Uyku Uzmanı" lakabıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Dr. Michael Breus, milyonlarca insanın dert yandığı uykusuzluk problemine karşı oldukça dikkat çekici bir çözüm yolu sundu.

TikTok hesabı üzerinden, yatmadan hemen önce yendiğinde vücudu dinlenmeye hazırlayan besinlerin listesini paylaşan Breus, kahvaltıların vazgeçilmezi olarak bilinen muzun gece saatlerindeki mucizevi etkisine dikkat çekti. Ünlü uzmana göre, yüksek oranda magnezyum barındıran muz, sinir sistemini yatıştırıp doğal uyku döngüsünü tetiklediği için tabiatın bizlere sunduğu en masum uyku haplarından biri konumunda bulunuyor.

Kaliteli bir gece uykusu için tek seçeneğin muz olmadığını belirten Dr. Breus, takipçilerine farklı lezzet alternatifleri de sundu.

Kaliteli bir gece uykusu için tek seçeneğin muz olmadığını belirten Dr. Breus, takipçilerine farklı lezzet alternatifleri de sundu.

Vücutta mutluluk ve rahatlama hissi veren serotonin hormonunun üretimini destekleyen kivi ile uyku getiren melatonin hormonunu doğal yollardan barındıran ananas, uzman ismin listesinde üst sıralarda yer aldı. Bunların yanı sıra kalsiyum açısından oldukça zengin bir kaynak olan yoğurdun da uykuya dalış sürecini çok daha konforlu bir hale getirdiği ifade edildi.

Bilim dünyasının bugüne kadar yaptığı araştırmalar da magnezyum mineralinin sağlıklı bir uyku düzenindeki kritik rolünü kanıtlar nitelikte. Orta büyüklükteki tek bir muzun içinde bulunan yaklaşık 34 miligram magnezyumun, vücuttaki stres hormonu kortizolü düşürdüğü ve uykuya geçişi kolaylaştırdığı biliniyor. Bilimsel çalışmaların büyük bir kısmı gıdalar yerine doğrudan dışarıdan alınan takviyeler üzerine yapılmış olsa da besinler yoluyla alınan magnezyumun rahatlatıcı etkisi inkar edilmiyor. Tüm bu olumlu tablonun yanında uzmanlar, kronik uyku sorunlarının sadece bir meyve yiyerek çözülemeyeceği konusunda da uyarıda bulunuyor; deliksiz bir uykunun asıl anahtarının sağlıklı beslenme, doğru alışkanlıklar ve gerektiğinde bir hekime danışmak olduğunun altını çiziyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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