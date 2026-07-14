Uyku Uzmanı, 'Doğal Uyku İlacı' Olan Meyveyi Açıkladı
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Geceleri yatağa girdiğinizde bir türlü uykuya dalamıyorsanız çözüm mutfağınızda olabilir. Ünlü uyku uzmanı Dr. Michael Breus, sabahları enerji vermesi için tüketilen muzun aslında 'doğanın uyku hapı' olduğunu ve gece yenildiğinde deliksiz bir uyku sağladığını açıkladı.
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Sosyal medyada "Uyku Uzmanı" lakabıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Dr. Michael Breus, milyonlarca insanın dert yandığı uykusuzluk problemine karşı oldukça dikkat çekici bir çözüm yolu sundu.
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Kaliteli bir gece uykusu için tek seçeneğin muz olmadığını belirten Dr. Breus, takipçilerine farklı lezzet alternatifleri de sundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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