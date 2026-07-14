Gün İçinde Yaptığın İşi Kolaylaştırıp Sana Zaman Kazandıracak Program ve Uygulamalar
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Artık zamanın hiçbir şeye yetmediği bir gerçek. Ama bazen de sorun zaman yönetimi eksikliğinden veya verimsiz çalışmadan kaynaklanabiliyor. Neyse ki bunu kolaylaştırabilecek bazı uygulamalar var.
Telefonuna yükleyebileceğin ve zaman yönetimini kolaylaştıran, işlerini hızlandıran uygulamaları öğrenmek ister misin?
Haydi gel!
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1. Stay Focused
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2. Timely
3. Wrike
4. Buffer
5. IFTTT
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6. Contacts+
7. Evernote
8. Grammarly
9. SwiftScan
10. BONUS: Google Authenticator
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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