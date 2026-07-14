Gün İçinde Yaptığın İşi Kolaylaştırıp Sana Zaman Kazandıracak Program ve Uygulamalar

Bazen de işlerini yetiştirememenin esas nedeni planlama eksikliği olabiliyor. Eğer hangi işin tam olarak ne kadar süreceğini kestirebilseydin, belki de işler senin için daha hızlı ilerlerdi. Timely, tam da bu noktada sana yardımcı olan akıllı bir uygulama. Yapay zeka temelli yapısı sayesinde herhangi bir zamanlayıcı başlatmadan kullanabileceğin bu uygulama ile çeşitli zaman çizelgeleri oluşturabilir ve iş akışındaki dağınıklığın neden kaynaklandığını tespit edebilirsin.