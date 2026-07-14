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Gün İçinde Yaptığın İşi Kolaylaştırıp Sana Zaman Kazandıracak Program ve Uygulamalar

Gün İçinde Yaptığın İşi Kolaylaştırıp Sana Zaman Kazandıracak Program ve Uygulamalar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 10:15
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Artık zamanın hiçbir şeye yetmediği bir gerçek. Ama bazen de sorun zaman yönetimi eksikliğinden veya verimsiz çalışmadan kaynaklanabiliyor. Neyse ki bunu kolaylaştırabilecek bazı uygulamalar var.

Telefonuna yükleyebileceğin ve zaman yönetimini kolaylaştıran, işlerini hızlandıran uygulamaları öğrenmek ister misin?

Haydi gel!

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1. Stay Focused

1. Stay Focused

Tam işine odaklı bir şekilde çalışırken gelen bir bildirim yüzünden kaç kez bölünmedin ki? İşte tam da burada devreye giren Stay Focused, listemizdeki hayat kurtarıcı uygulamalardan biri. Çünkü bu uygulamayı istediğin saatlerde kurarak çeşitli siteleri ve sosyal medya uygulamalarını engelleyebiliyor, böylece iş alanını daha temiz hale getirebiliyorsun.

Uygulamanın farklı versiyonları da var.

2. Timely

2. Timely

Bazen de işlerini yetiştirememenin esas nedeni planlama eksikliği olabiliyor. Eğer hangi işin tam olarak ne kadar süreceğini kestirebilseydin, belki de işler senin için daha hızlı ilerlerdi. Timely, tam da bu noktada sana yardımcı olan akıllı bir uygulama. Yapay zeka temelli yapısı sayesinde herhangi bir zamanlayıcı başlatmadan kullanabileceğin bu uygulama ile çeşitli zaman çizelgeleri oluşturabilir ve iş akışındaki dağınıklığın neden kaynaklandığını tespit edebilirsin.

3. Wrike

3. Wrike

Gün içinde kullandığın sayısız araç arasında dağılmış olman çok normal. Bu uygulamalar arasında gidip gelirken harcadığın enerjinin aradan çıkması sence de güzel olmaz mıydı? İşte çok amaçlı Wrike ile bu mümkün. Her şeyi kullanışlı bir yere yerleştiren ve birkaç uygulamanın işini yaparak çalışma sistemini düzenleyen Wrike, seni birden fazla uygulama kullanma zahmetinden kurtarıyor ve dosya paylaşımı gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Bizce bunu mutlaka denemelisin!

4. Buffer

4. Buffer

Sen de işi gereği sosyal medya kullanması gerekenlerdeysen ve birden fazla hesapla uğraşıyorsan, bunun her zaman kolay olmadığını fark etmişsindir. 5 farklı platform arasında hızlıca geçiş yapmana izin veren Buffer ise bunu fazlasıyla kolaylaştıran bir uygulama. Premium versiyonda 10 adede kadar hesap geçişine izin veren bu uygulama, sosyal medyayı daha etkili kullanmak ve işleri erkenden bitirmek istiyorsan tam senlik!

5. IFTTT

5. IFTTT

Bir nevi görev otomasyon uygulaması olan IFTTT, temel mantık olarak 'Bu olursa, bunu gerçekleştir' sistemine dayanıyor. Yani eğer ertesi gün yağmur yağacaksa yanına şemsiye alman için bir bildirim gönderiyor veya takvim uygulamandaki konumu kullanarak trafik akışını takip ediyor. Benzer şekilde, YouTube ve Spotify üzerinde beğendiğin şarkıları otomatik olarak çalma listesine ekleyebiliyor. Kısacası bunun gibi farklı kombinasyonlar yapmanı sağlayarak veya hazır kombinasyonlar kullanarak işleri hızlandırmana yardımcı oluyor.

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6. Contacts+

6. Contacts+

Gün içinde hızına hız katacak araçlardan bir diğeri de Contacts+ uygulaması. Bu uygulamayı özellikle dağınık bir kişi listesine sahipsen indirebilirsin. Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerindeki kişileri bularak senkronize etmeye yarayan Contacts+ ile arkadaşlarını kolayca bulabilirsin. Ayrıca dilediğinde doğum günü hatırlatıcılarını da aktif hale getirebilirsin.

7. Evernote

7. Evernote

Geleneksel not alma uygulamalarından çok daha gelişmiş olan Evernote, içindeki fotoğraf kırpma ve web sayfası düzenleme gibi özellikleriyle çok beğeneceğin bir yazılım. Arayüz bakımından da başarılı bulduğumuz bu uygulama sayesinde görüntü içinde metin arayabilir veya dışarıdan dilediğin görseli notlarına ekleyebilirsin. Cihazların arasında senkronize çalışan bu uygulama ile harika notlar alarak işleri hızlandıracağına eminiz.

8. Grammarly

8. Grammarly

Gün içinde sık sık İngilizce çeviri yapmak veya metin yazmak zorunda olanlara özel geliştirilen Grammarly, mutlaka denemen gereken bir uygulama. Dilersen tarayıcı eklentisi olarak kullanacağın Grammarly sayesinde yazım ve dil bilgisi konusunda harikalar yaratacaksın. İster telefonundan ister bilgisayarından bağlanacağın hesabınla yazının tonunu, dilini ve hitap şeklini daha doğru ayarlayabilirsin. Ayrıca uygulamanın önerilerini takip ederek amaca uygun nitelikli makaleler bile hazırlayabilirsin.

9. SwiftScan

9. SwiftScan

Elindeki görüntüleri hızlıca JPG veya PDF dosyasına dönüştürmek isteyenler için geliştirilen SwiftScan, telefonunda bulunması gereken bir diğer uygulama. Görüntü kaydetme, kırpma ve paylaşma gibi konularda yardım alacağın bu harika uygulama ile önemli belgeleri tek tıkla karşı tarafa aktarabilirsin. Üstelik herhangi bir görselin arka planını kaldırmak için de SwiftScan'den destek alabilirsin. Bu da sana işlerini daha hızlı gerçekleştirme ve günü daha verimli geçirme gibi avantajlar sağlar.

10. BONUS: Google Authenticator

10. BONUS: Google Authenticator

Google Authenticator uygulaması, Google Play Store'dan en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu uygulamanın, güvenlik konusuna dikkat eden herkesin kullanması gereken uygulamalardan biri olduğu söyleniyor. Google Authenticator, “İki Adımlı Doğrulama” kullanılmasını sağlıyor. Telefonu alır almaz yüklemen gereken ilk uygulamalardan biri olmalı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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