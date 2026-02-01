Saplar Yukarıda mı, Aşağıda mı? İşte Bulaşık Makinesine Çatal Bıçakları Doğru Yerleştirme Yöntemi!

Çünkü bulaşık makinenize çatal bıçak takımınızı 'doğru' yerleştirmenin bir yöntemi varmış! Bulaşık makinesi, dönerken su fışkırtan pervaneler sayesinde bulaşıkları yıkar. Pervaneden çıkan suların değdiği bulaşıklar temizlenirken suyun ulaşmadığı bulaşıklar ise kirli kalabilir.

Bu nedenle çatal, kaşık ve bıçakların 'sapları aşağıda kalacak şekilde' yerleştirilmesi tavsiye ediliyor. Böylece, bu eşyaların işlevsel kısmı su ve deterjana daha fazla maruz kalarak daha iyi temizleniyor. Ayrıca sepete takılan artıklar da çatal ve bıçak uçlarına yapışmıyor.