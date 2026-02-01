onedio
Saplar Yukarıda mı, Aşağıda mı? İşte Bulaşık Makinesine Çatal Bıçakları Doğru Yerleştirme Yöntemi!

Saplar Yukarıda mı, Aşağıda mı? İşte Bulaşık Makinesine Çatal Bıçakları Doğru Yerleştirme Yöntemi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
01.02.2026 - 22:31

Bulaşıklarınızı doldurdunuz, makinenizi çalıştırdınız. Şimdi sıra tertemiz bulaşıkları yerlerine yerleştirmeye geldi. Fakat bir sorunumuz var: Çatal, kaşık ve bıçaklarınız sanki yıkanmamış gibi

Bulaşık makinesinden en çok pis çıkan ürünler hiç şüphesiz çatal ve kaşıklar. Peki çatal, kaşık ve bıçaklar bulaşık makinesine nasıl yerleştirilmeli?

Bulaşık makinesinden tertemiz çıkan çatal bıçaklar artık hayal değil.

Çünkü bulaşık makinenize çatal bıçak takımınızı 'doğru' yerleştirmenin bir yöntemi varmış! Bulaşık makinesi, dönerken su fışkırtan pervaneler sayesinde bulaşıkları yıkar. Pervaneden çıkan suların değdiği bulaşıklar temizlenirken suyun ulaşmadığı bulaşıklar ise kirli kalabilir.

Bu nedenle çatal, kaşık ve bıçakların 'sapları aşağıda kalacak şekilde' yerleştirilmesi tavsiye ediliyor. Böylece, bu eşyaların işlevsel kısmı su ve deterjana daha fazla maruz kalarak daha iyi temizleniyor. Ayrıca sepete takılan artıklar da çatal ve bıçak uçlarına yapışmıyor.

Fakat bıçaklar için durum farklı!

Bıçaklar, çatal ve kaşıkların tam tersine sapları yukarı bakacak şekilde yerleştirilmeli. Elbette bunun en önemli nedeni güvenlik. Bıçakların sapları aşağıya bakacak şekilde yerleştirirseniz, tutulabilecek kısım bıçakların kendisi olur. Bu da son derece güvensizdir.

Gelelim kaşık ve çatalların daha temiz çıkmasını sağlayacak tüyolara:

  • Kaşık ve çatallarınızın birbirine çok yakın olmamasına dikkat etmek: Böylece su ve deterjan daha iyi nüfuz eder.

  • Kirli çatal bıçakları önceden ıslatmak: Kirli bulaşıkları en azından suya tutmak, yiyecek artıklarının sertleşmesini engeller.

  • Büyük servis gereçlerini üst sepete koymak: Servis sırasında kullanılan kepçe, spatula gibi ürünleri çatal kaşık sepetine değil, üst kata koyabilirsiniz.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
