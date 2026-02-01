onedio
Beyaz Eşyaların Ömrünü 5 Yıl Uzatan Temizlik Yöntemleri!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 21:03

Beyaz eşyaların ömrü, kullanım alışkanlarımıza göre değişebiliyor. Yanlış kullanım ve ihmal edilen bakım, beyaz eşyaların kısa sürede arıza vermesine neden olabiliyor. Düzenli bakımı sağlanan beyaz eşyalar, daha uzun süreli kullanılabiliyor. Ancak temizlik yaparken de dikkat etmeniz gereken noktalar var!

İşte beyaz eşyalarınızın ömrünü uzatacak temizlik önerileri.

Farkında olmadan yaptığınız hatalar nedeniyle beyaz eşyalarınızın ömrü kısalıyor.

Satın aldığınızda servet ödediğiniz beyaz eşyalarınızın ömrünü, aslında sadece birkaç dakikalık ve neredeyse bedava yöntemlerle iki katına çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? Çoğu kullanıcı, cihazların performans kaybını 'eskimeye' bağlasa da asıl sebep genellikle yanlış veya eksik temizlik rutinleridir. 

Peki beyaz eşyalar nasıl temizlenir?

İşte teknik servislerin bile size söylemediği, buzdolabından çamaşır makinesine kadar tüm cihazlarınızı ilk günkü gücüne döndürecek o profesyonel bakım sırları!

Bu önerileri not almayı unutmayın!

Buzdolabı Temizliği

Buzdolabının sadece içini silmek yetmez; asıl verim 'görünmeyen' kısımdadır.

  • Arka Izgaralar: Yılda en az iki kez buzdolabının arkasındaki telleri süpürgeyle çekin. Tozlanan ızgaralar motorun daha çok çalışmasına ve ömrünün kısalmasına neden olur.

  • Lastik Bakımı: Kapı fitillerini karbonatlı suyla silin. Kurumasını önlemek için çok az miktar zeytinyağı sürmek lastiklerin çatlamasını engeller ve vakum gücünü korur.

  • Tahliye Deliği: İç kısımdaki su tahliye deliğinin açık olduğundan emin olun. Tıkanırsa içeride koku ve su birikmesi yapar.

Çamaşır Makinesi Temizliği

Çamaşır makinelerinin en büyük düşmanı deterjan artıkları ve sert suların oluşturduğu kireçtir.

  • Körük Lastiği: Her yıkamadan sonra kapak lastiğinin arasını kurulayın. Burası küf ve bakteri oluşumu için en müsait yerdir.

  • Kazan Temizliği: Ayda bir kez makineyi boşken en yüksek sıcaklıkta (90 derece) sirke ve karbonat karışımıyla çalıştırın. Bu, borulardaki tortuları temizler.

  • Pompa Filtresi: Makinenin ön alt kısmındaki filtreyi 3 ayda bir açıp temizleyin. Buradan çıkan bozuk paralar veya düğmeler pompanın yanmasını engelleyecektir.

Bulaşık Makinesi Temizliği

Bulaşık makinesinde suyun sirkülasyonu hayati önem taşır.

  • Pervane Temizliği: Pervaneleri yerinden çıkarıp deliklerini kürdan yardımıyla temizleyin. Tıkanan delikler suyun basıncını düşürür.

  • Filtre Bakımı: Her yıkamadan sonra veya haftada bir ana filtreyi çıkarıp elde yıkayın. Biriken yemek artıkları pompa arızalarına davetiye çıkarır.

  • Yağ Arındırma: Makinenin içine bir kase beyaz sirke koyup en sıcak programda çalıştırmak, gizli kalmış yağ tabakalarını ve kireci söker atar.

Temizlik yaparken aşındırıcı kimyasallardan (çamaşır suyu vb.) kaçının; bunlar plastik aksamlara ve metal yüzeylere uzun vadede zarar verebilir.

