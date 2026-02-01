Çiçeklerin Anası Olarak Bilinen Çiçeğin Fiyatı Bin 500 Liraya Kadar Çıktı!
Her mevsim farklı bir çiçekle daha güzel bir havaya bürünüyor. Yaz aylarında açan mis gibi ortancalar, baharı selamlayan laleler ve tabii kış aylarının vazgeçilmezi nergisler! Nergis, 'çiçeklerin annesi' olarak tanınıyor ve nergise olan ilgi her geçen gün artıyor.
Nergisin buket fiyatı da bin 500 lirayı buluyor.
Nergis, sadece ocak ve şubat aylarında yetişiyor.
