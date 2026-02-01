Çiçeklerin Anası Olarak Bilinen Çiçeğin Fiyatı Bin 500 Liraya Kadar Çıktı!

Kendine has kokusu ve nadir bulunan bir çiçek olması nergis çiçeğine olan talebi her geçen yıl artırıyor. Zarif duruşuyla dikkat çeken nergisten çok çeşitli buketler yapılabiliyor. Sadece belirli bir dönemde yetişen nergis çiçeği, Ocak ve Şubat aylarında en çok tercih edilen çiçekler arasında yerini alıyor. Sokaklarda satış yapılan çiçekçilerde en çok da nergis buketleri görülüyor.

Nergis, özellikle sevgi ve saygı anlamı taşıyor. Nergis çiçeği, manevi değeri yüksek ilişkilerde hediye ediliyor. Nergis, aynı zamanda “yeniden doğuş” anlamına geldiği için baharın gelişiyle özdeşleşiyor.