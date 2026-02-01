onedio
Çiçeklerin Anası Olarak Bilinen Çiçeğin Fiyatı Bin 500 Liraya Kadar Çıktı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 20:25

Her mevsim farklı bir çiçekle daha güzel bir havaya bürünüyor. Yaz aylarında açan mis gibi ortancalar, baharı selamlayan laleler ve tabii kış aylarının vazgeçilmezi nergisler! Nergis, 'çiçeklerin annesi' olarak tanınıyor ve nergise olan ilgi her geçen gün artıyor.

Nergisin buket fiyatı da bin 500 lirayı buluyor.

Nergis, sadece ocak ve şubat aylarında yetişiyor.

Kendine has kokusu ve nadir bulunan bir çiçek olması nergis çiçeğine olan talebi her geçen yıl artırıyor. Zarif duruşuyla dikkat çeken nergisten çok çeşitli buketler yapılabiliyor. Sadece belirli bir dönemde yetişen nergis çiçeği, Ocak ve Şubat aylarında en çok tercih edilen çiçekler arasında yerini alıyor. Sokaklarda satış yapılan çiçekçilerde en çok da nergis buketleri görülüyor.

Nergis, özellikle sevgi ve saygı anlamı taşıyor. Nergis çiçeği, manevi değeri yüksek ilişkilerde hediye ediliyor. Nergis, aynı zamanda “yeniden doğuş” anlamına geldiği için baharın gelişiyle özdeşleşiyor.

Nergisin fiyatı bin 500 lirayı buluyor.

Nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi veren işletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi. Nergis çiçeğinin kültürel ve manevi değerine değinen Şalkacı, “Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor.” ifadelerini kullandı.

