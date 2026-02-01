Togg'un Yeni Rengi ve İsmi Belli Oldu!
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, hem faizsiz kredi imkanlarıyla hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekti. Tasarımlarıyla beğenilen Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanmış ve otomobilin dış renklerine 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verilmişti.
Togg'un yeni rengi ve ismi belli oldu.
Togg ailesine yeni bir renk katıldı.
Togg'un yeni rengi Seyhan, ilhamını Adana Çukurova’nın bereketli ovalarındaki pamuk tarlalarından ilham aldı.
İşte Togg'un paylaşımı;
