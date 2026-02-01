onedio
Togg'un Yeni Rengi ve İsmi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 18:32

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, hem faizsiz kredi imkanlarıyla hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekti. Tasarımlarıyla beğenilen Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanmış ve otomobilin dış renklerine 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verilmişti.

Togg'un yeni rengi ve ismi belli oldu.

Togg ailesine yeni bir renk katıldı.

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham almış ve otomobilin dış renklerine ülkemizin popüler yörelerinin isimleri verilmişti. Togg'un renklerine de 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verilmişti. 

  • Anadolu rengi, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham aldı.

  • Pamukkale rengi, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham aldı.

  • Gemlik rengi, zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham aldı.

  • Kapadokya rengi, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden aldı.

  • Oltu rengi, Oltu taşının göz alıcı siyahlığından, parlak dokusundan, sağlam yapısından ilham aldı.

  • Kula rengi, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamından ilham aldı.

Togg'un yeni rengi ise Seyhan oldu!

Togg'un yeni rengi Seyhan, ilhamını Adana Çukurova’nın bereketli ovalarındaki pamuk tarlalarından ilham aldı.

Togg tarafından yapılan paylaşımda hem T10X hem de T10F modelinde Seyhan rengi görüldü.

İşte Togg'un paylaşımı;

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
